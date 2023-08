Seit Anfang der Woche geht es in der Bahnholzstraße in Schlatt am Randen rund. Der Musikverein hat mit den Aufbauarbeiten für das 38. Scheunenfest vom 19. bis 21. August begonnen. Beim ersten Arbeitseinsatz wurde die Bühne, die seit dem letzten Jahr einen neuen Standort hat, aufgebaut. „Die Bühnenteile lagern in der Scheune, die Scheune muss leer werden, deshalb die Bühne zuerst,“ erklärt der Verantwortliche für die Bühne Fabian Zipperer, „wobei wir dabei noch auf den Verkehr in der Straße achten müssen, unter anderem auf die Linienbusse.“ Gesperrt wird die Bahnholzstraße fürs Scheunenfest von Donnerstag- bis Dienstagabend, was in den Anfangsjahren des Festes kein Thema war.

Wie es begann

Denn es begann 1984 als Fest in der Scheune, immer am dritten Wochenende im August, und ist erst mit dem Bühnenbau über dem gegenüberliegenden Garten im Jahre 2001 zu einem Fest vor der Scheune, auf der Straße und in den angrenzenden Hofflächen geworden. Hans Geiger, heute 85 Jahre alt, war Kassierer beim Musikverein, als es mit dem Scheunenfest begann. Er verfolgt interessiert die Entwicklung des Festes. Das Scheunenfest ist heute weit über den Hegau hinaus und in der angrenzenden Schweizer Nachbarschaft bekannt, und erlebt seit Jahren, wenn das Wetter passt, an drei Tagen einen großen Besucherandrang. „Ich bin stolz darauf, an vorderster Front mitgewirkt zu haben, als 1984 beschlossen wurde, künftig in der Scheune unseres damaligen 2. Vorstandes Eugen Sauter ein Fest auszurichten. Die Idee entstand bei der 1000-Jahrfeier von Schlatt im Jahre 1983. Zudem freue ich mich, dass heute meine Kinder und Enkelkinder im Einsatz sind fürs Scheunenfest,“ erzählt Hans Geiger.

Wie es sich entwickelt hat

Viel erzählen über die Veränderungen in den fast 40 Jahren können auch die Ehepaare Jäckle, Stauder und Zipperer. Sie gehören zu den Helfern, die seit 1984 dabei sind. „Ich bin von Anfang an in der Kaffeestube tätig und musste mit der Kaffeestube von unten nach oben auf die Obede ziehen, vor allem wurde die Zahl der benötigten Kuchen immer größer,“ weiß Inge Jäckle zu berichten. In der Kaffeestube hilft nun nach jahrzehntelangem Einsatz im Service auch Cecile Zipperer, „wenn man über 60 ist, darf man auch mal was anderes machen,“ meint sie schmunzelnd. Nicht verändert hat sich der Standort der Grillstation, wo Paul Jäckle eingesetzt war, „sie ist noch dort, wo sie 1984 war, bräuchte aber dringend mehr Platz.“ Und Berthold Stauder, seit Beginn für die Elektrik zuständig, berichtet, „die Stromanschlusswerte sind von Jahr zu Jahr gestiegen.“

Vorsitzender Alfons Zipperer freut sich, dass sich nun die Kinder der ersten Helfergeneration, sie waren beim ersten Scheunenfest noch gar nicht geboren, verstärkt einbringen. „Die jungen Wilden, wie ich die Gruppe bezeichne, erstellten im letzten Jahr das Konzept für die Open-Air-Party mit DJ und Monsterbar und sie haben die Werbung neu aufgestellt. Ich habe den Eindruck, sie wollen, dass es das Scheunenfest noch lange gibt und sind für weitere Aufgaben bereit.“ Große Unterstützung erfährt der Musikverein aus dem gesamten Dorf, sei es als Helfer oder mit einem Kuchen, somit fördert das Scheunenfest auch die Gemeinschaft.

Programm (19 bis 21. August)

Sonntag: 11 Uhr Harmoniemusik CH-Elm, Einlage FZ „Castellaner“ Riedheim; 14 Uhr MG Hallau, Einlage Früherziehungsgruppen MV Schlatt am Randen; 17 Uhr Tanzgruppe Dynamite aus Überlingen am Ried; 17.30 Uhr böhmisch-mährische Blasmusik mit „Die Feierei“, der Eintritt ist frei. Außerdem wird ein Programm für Kinder angeboten.

