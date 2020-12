Gesunder Bodenbelag und Wandbelag ist die Basis für ein Wohnumfeld, in dem man sorglos leben kann. Als natürlicher Baustoff ist Keramik wie geschaffen für alle, gesünder wohnen möchten. Immer mehr Verbraucher suchen schadstofffreie Bodenbeläge und Wandbeläge für ihr Haus oder ihre Wohnung. Zahlreiche Vorteile sprechen für ökologische Bodenbeläge und Wandbeläge aus Keramik!

Gesundes Wohnen

Der „Wunsch nach Gesundheit“ rangiert laut einer Marktforschung der Bertelsmann Stiftung bei 87 Prozent der Befragten an erster Stelle. Auch im von Trendforschern ermittelten Werte-Index liegt Wohngesundheit weit oben. Kein Wunder, denn Gesundheit ist ein hohes, unersetzbares Gut. Zum Glück kann jeder etwas für die eigene Gesundheit tun – zum Beispiel beim Hausbau oder Renovieren. Hierbei sind besonders die Materialien zu beachten, denen in die vier Wände Einlass gewährt wird.

Grüne Produkte

Qualität ist heute wieder gefragt. Man legt erneut Wert auf Hochwertigkeit bei allen Produkten des täglichen Lebens. Vor allem, wenn dies die Gesundheit betrifft. Nicht von ungefähr verzeichnen „grüne Produkte“, die von der Herstellung bis zum Vertrieb Rücksicht auf den Menschen und die natürliche Umwelt nehmen, eine gesteigerte Nachfrage. Insbesondere bei Dingen, mit denen wir uns täglich umgeben, sind wir zu Recht kritisch. Gesundes Wohnen verbinden viele sofort mit schadstofffreien Wandfarben und Möbeln aus nachhaltigen Materialien. Dabei ist aber etwas viel Grundlegenderes nicht zu vergessen: Der Bodenbelag und der Wandbelag! Sie sind in Wohnräumen stets präsent und können großen Einfluss auf das Raumklima und die Wohngesundheit nehmen.

