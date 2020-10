Moderne Küchen bestechen heutzutage neben wohnlichem Design und Innovation mit technischen Raffinessen. Nicht immer offenbaren sich dabei den Nutzern die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Geräte auf den ersten Blick. Deshalb soll es in Kürze im Plana Küchenland in Singen, Georg-Fischer-Straße 32a wieder Abende geben, in denen das Kochen und das gemeinsame Essen im Mittelpunkt stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren bis zuletzt alle geplanten Veranstaltungen vorsorglich abgesagt worden. „Wir starten wieder mit unseren beliebten Events“, freut sich Claudius Hilzinger vom Plana Küchenland in Singen.

Kochen als Erlebnis

Um den Umgang mit den modernen Küchengeräten und das Erlebnis Kochen intensiver zu erleben soll es ab November im Plana Küchenland wieder Kochevents und Geräteworkshops geben. Zum einen macht es einfach Spaß in einer kleinen Runde gemeinsam unter Anleitung eines Profikoches Feines zu zaubern und dies im Anschluss in einer geselligen Runde zu verkosten. Zum anderen lässt sich an einem solchen Abend auch vieles dazu lernen. Ein Kombi-Dampfgarer, der die Eigenschaften eines Dampfgarers und eines Backofens vereint, eignet sich nicht nur zum Gemüsegaren, darin lässt sich beispielsweise sogar ein leckeres Brot mit einer knusprigen Krume backen. Die teilnehmenden Kunden können sich bei diesen Events inspirieren, begeistern und vielleicht sogar überraschen lassen.

Die vorangemeldeten und registrierten Teilnehmer dürfen dann einem Profi über die Schulter schauen, dabei werden sie schon mal in die Arbeit mit einbezogen. Außerdem bekommen sie natürlich aus erster Hand Tipps vom Profikoch.

Beginnen soll die Reihe – sofern Corona es zulässt – am Dienstag, 3. November, mit einer „Kürbisvielfalt“ und Profiköchin Irene Maczurek. Dann wird sich alles, passend zum Herbst, um den Kürbis drehen.

Geräte-Workshop

Bei einem Miele Geräte-Workshop am Dienstag, 10. November, werden die vielen Möglichkeiten eines Dampfgarers vorgestellt. Die Zubereitung von Gemüse, Fisch und Fleisch ist in einem solchen Gerät besonders vitaminschonend, die Lebensmittel behalten ihren vollen Geschmack und sind besonders bekömmlich. Die Nutzung eines Dampfgarers bietet ein völlig neues Koch- und Geschmackserlebnis, versichern die Kückenprofis von Plana. Was sich hiermit Leckeres zaubern lässt, wird an diesem Abend präsentiert.

Passend zur beginnenden Adventszeit soll es dann am Dienstag, 24. November, mit einem Profikoch ein stimmungsvolles Menü zum Thema „Weihnachtszauber“ geben.

Für alle Veranstaltungen gelten die aktuell gültigen Corona Hygiene- und Abstandsregeln. Außerdem ist eine rechtzeitige Anmeldung zu jeder Veranstaltung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, allerdings muss eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden, um das Event durchführen zu können. Das Team vom Plana Küchenland Singen freut sich schon jetzt auf interessante, inspirierende und gut schmeckende Abende gemeinsam mit seinen Kunden.

