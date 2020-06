Seit Beginn des letzten Jahres befindet sich das Traditionsunternehmen Kellhofer, der Spezialist für Sonnenschutz, Rollladen und Fenster in Rielasingen-Worblingen in der Werner-von-Siemens-Straße 20a. Gegründet wurde die Firma vor 27 Jahren in Singen von Erhard Kellhofer, im Jahr 2018 wurde diese von dem kompetenten und erfahrenen Jörg Adam übernommen. Jörg Adam führt mit seinem Team aus Fachleuten den Meisterbetrieb mit Elan und Schwung weiter in die Zukunft. Zudem ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband Rollladen- und Sonnenschutz, welcher als zentraler Fachverband die fachlichen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder vertritt.

Rundum-Service

„Wir legen Wert auf eine individuelle und fachlich kompetente Beratung unserer Kunden“, so Jörg Adam. Konkret bedeutet das für die Kunden, dass man von Beginn eines Projektes bis zur Fertigstellung betreut wird. Dies beginnt bei einer unverbindlichen, aber persönlichen Beratung, bei der auf die Wünsche der Kunden eingegangen wird und kann mit einer passgenauen Lösung vor Ort enden. Montage und Wartung der Produkte erfolgen ausschließlich durch Monteure, die viel Erfahrung und Knowhow mitbringen.

Kellhofer bietet ein umfangreiches, für jede Bedürfnisse abgestimmtes Sortiment im Bereich Sonnenschutz, Rollladen und Überdachungen an. Und passend zur Jahreszeit: Keine Chance für Mücken! Mit sommerlichen Temperaturen ist neben einem angenehmen Sonnenschutz auch der Insektenschutz ein aktuelles und wichtiges Thema. Niemand möchte diese ungeliebten Gäste im Haus haben. Kellhofer bietet zum Schutz dagegen maßgefertigte und hochwertige Produkte für Fenster und Türen an. Dabei wird auch auf die Optik der Insektenschutzprodukte geachtet, diese haben inzwischen Stil und können passend zum Objekt ausgesucht werden.

Innovative Lösungen machen das Wohnen komfortabel, entspannt und sicher. „Mit unseren intelligenten Lösungen zur Hausautomatisierung kann man sich rundum wohl und sicher in den eigenen vier Wänden fühlen“, bietet der Fachbetrieb intelligente Haustechnik an. Hausbewohner können damit von überall über einfache und übersichtliche Befehle Rollläden, Dachfenster, Beleuchtung, Heizung, Türschlösser und vieles mehr bedienen. Das Zuhause gehorcht sozusagen aufs Wort.

Persönlicher Kontakt zählt

„Unsere Kunden dürfen mit uns entspannt planen und am Ende das Ergebnis genießen“, lautet Jörg Adams Antwort auf die Frage, warum man sich für einen Fachhändler vor Ort entscheiden sollte. Nur mit einem persönlichen Kontakt zum Kunden könne man dessen Bedarf konkret erkennen, um dann zielgerichtet und fachmännisch zu beraten und die Wünsche des Kunden umzusetzen.

In der aktuellen Coronakrise wurde deutlich, wie wichtig es ist, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Ohne diese würde der Gesellschaft ein wichtiges Stück Lebensqualität mit einer Vielfalt an Angeboten und Erlebnissen fehlen. Ganz abgesehen von den wichtigen Arbeitsplätzen, die in der Region gesichert werden müssen. Auch Jörg Adam sieht sich hier in der Verantwortung und arbeitet als regionaler Fachhändler mit Kooperationspartnern und Lieferanten aus der Region zusammen.

Das Team der Kellhofer Rollladen- und Sonnenschutz GmbH & Co. KG ist auch in Corona-Zeiten für die Kunden da, alle Anfragen werden bearbeitet und die Aufträge wie gewohnt ausgeführt. Die Ausstellung und der Warenverkauf sind geöffnet. Zum Schutz der Kundschaft und der Mitarbeiter werden alle aktuell gültigen Hygieneregeln eingehalten. Besucher der Ausstellung werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen und ausreichenden Abstand zu halten. Auch wenn es momentan keinen persönlichen Handschlag gibt, machen die Mitarbeiter dies mit einem freundlichen Lächeln wieder wett.

Professionalität

Die Mitarbeiter des Meisterbetriebes können auf jahrelange Erfahrungen zurückblicken und bilden sich ständig weiter, um stets über das Neueste informiert zu sein. Außerdem legt man bei Kellhofer großen Wert auf den Einsatz von hochwertigen Materialien namhafter Hersteller, damit die Freude der Kunden am Produkt viele Jahre andauert.