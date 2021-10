von Manuela Fuchs

Vor dem Kulturzentrum Gems hatte sich eine beachtliche Warteschlange von Gruselfans gebildet, die sich die Vampirdame Mademoiselle Jacqueline, die Mumie Hatschepsut, den Geist Keyla und den Zombie Herr Förster nicht entgehen lassen wollten.

„Wir haben bereits vor zwei Jahren mit dem Stück gestartet“, informierte Nicola Fritsch die Besucher. Und weiter: „Es war für alle eine herausfordernde Zeit mit Höhen und Tiefen.“ Die Produktion der Theater AG, die unter der Regie von Maria Vrijdaghs und Nicola Fritsch entstanden ist, musste aufgrund der Corona-Restriktionen mehrmals verschoben werden.

Zum Glück ging den jungen Akteuren über den langen Zeitraum nicht die Puste aus und so spielten sie auf der Bühne mit der Leidenschaft, die sie gebraucht hatten, um so lange durchzuhalten.

Langeweile auf dem Friedhof

Die Bühne war in gespenstisches Licht getaucht, als die Untoten aus ihren Gräbern stiegen. Sie stellten fest, dass es ziemlich langweilig war auf ihrem kleinen Friedhof. Immer nur den Friedhofswärter zu erschrecken, war definitiv unbefriedigend.

Und so beschloss das Quartett, in ein nahegelegenes Schloss umzuziehen, zumal die Vampirdame großen Durst auf Blut hatte, denn immer nur Blutwurst zum Frühstück war nun mal kein Ersatz für ein frischgezapftes Schlückchen Blut.

Die vier Untoten müssen feststellen, dass es in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist, jemanden zu erschrecken. Rockstar Tina, lässt sich jedenfalls nicht so leicht beeindrucken, stattdessen lässt sie sich von dem Quartett zu einem neuen Song inspirieren. | Bild: Manuela Fuchs

Dummerweise hatten die Vier keine Ahnung, dass das angestaubte Gemäuer in der Zwischenzeit in ein hippes Event-Hotel verwandelt worden war und just an diesem Wochenende sollten die exzentrischen Gäste mit einer Gruselnacht unterhalten werden. Leider wurde die dafür engagierte Schauspieltruppe aufgehalten und verpasste ihren Auftritt.

Als die echten Untoten erschienen, kam es zu einer humorvollen Verwechslung und im Lauf der Vorführung fragten sich die vergnügten Zuschauer vermutlich des Öfteren, wer jetzt wohl wen mehr erschreckt, das Gruselquartett die Gästeschar oder die spleenigen Hotelbesucher die Untoten aus der Gruft. Das Publikum amüsierte sich jedenfalls prächtig und bedankte sich bei den Darstellern mit sehr viel Applaus.