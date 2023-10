Die Gewerbetreibenden heißen die Besucher wieder im Feuerwehrgerätehaus willkommen. Die Eröffnung der Gewerbeausstellung am Samstagmorgen ist zu einem festen Ritual geworden. In diesem Jahr wird Bürgermeister Selcuk Gök als neuer Amtsinhaber hierbei das erste Mal das rote Band durchschneiden. Edwin Keller, Vorsitzender des Gewerbevereins, gilt als Motor der Ausstellung. Auch dieses Jahr konnte er nach aktuellem Stand wieder an die 30 Handwerker, Unternehmer und Dienstleister dazu gewinnen, an der Ausstellung teilzunehmen. Sieben Firmen seien in diesem Jahr entweder neu dabei oder nach einer Unterbrechung wieder dazugekommen, berichtet der Vorsitzende. Auch die Stadt Tengen sei bei der Gewerbeausstellung vertreten, ebenso wie die Feuerwehr. Die Firma Stihl sei wieder dabei – und auch bei der Gartentechnik-Ausstellung würden wieder alle drei Anbieter aus Gottmadingen, Engen und Tengen-Watterdingen teilnehmen. Die Stimmung unter den Gewerbetreibenden sei gut. „Die Gewerbeausstellung ist zu einem liebgewordenen Anlaufpunkt beim großen Volksfest geworden,“ sagt Edwin Keller.

Auch der Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg (BDS), der Dachverband zu dem der Gewerbeverein gehört, stellt aus. Der BDS freue sich, am Markt diese Plattform zu haben, um sich zu präsentieren. Nachdem der Schätzele-Markt aufgrund der Corona-Pandemie zweimal ausgefallen ist, sei die Gewerbeausstellung in diesem Umfang gar nicht so selbstverständlich, erklärt Edwin Keller. Doch die Ausstellung habe ihren festen Platz gefunden – nicht nur im Herzen des Schätzele-Marktes, sondern auch im Herzen vieler Gewerbetreibender und vieler Besucher.

Seit vielen Jahren präsentiert sich auch die Schlosserei aus Watterdingen Ruf & Keller bei der Gewerbeausstellung. Das Unternehmen fällt aktuell durch ein neues Arbeitszeitmodell auf – die Drei-Tage-Woche. „Arbeitnehmer wünschen sich heutzutage oft stark zusammenhängende Freizeit,“ erläutert Markus Ruf. Dies könne das neue Modell in Watterdingen nun bieten: Drei Tage arbeiten – sieben Tage frei – drei Tage arbeiten – einen Tag frei. So hätte man also jeweils immer innerhalb von zwei Wochen einmal sieben Tage am Stück frei. Für die Mitarbeiter entstünde dadurch ein einzigartiger Mehrwert: Hochwertig zusammenhängende Freizeit. Und auch für den Arbeitgeber rechne sich das Modell, da die Fixkosten sinken, aber die Produktivität steigt, meint Markus Ruf.

Wie sehr die Tengener Arbeitgeber mit dem Schätzele-Markt verbunden sind, bringt beispielsweise Holger Vollmer als Abteilungsleiter der Firma Stihl in Wiechs zum Ausdruck: „Der Schätzele-Markt ist fester Bestandteil in der Jahresuhr von Werk 3. Mir ist wichtig, an prominenter Stelle bei der Handel- und Gewerbeausstellung präsent zu sein. Vollmer selbst schlendert gerne über den Markt, schaut bei anderen Ständen vorbei und freut sich über die Gespräche. Mit seinen Söhnen sei er auch mal auf dem Rummel unterwegs.

„Die Gewerbeausstellung ist zu einem liebgewordenen Anlaufpunkt beim großen Volksfest geworden.“

Edwin Keller,

Vorsitzender Gewerbeverein Tengen