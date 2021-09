Hegau vor 1 Stunde

Sattelzug fährt hängt fest: Kran muss ihn befreien

Ein eigentlich nicht mehr fahrtüchtiger Fahrer eines Sattelschleppers manövrierte sich am Mittwochabend laut Schaffhauser Polizei beim Industrieplatz in Neuhausen am Rheinfall in eine prekäre Lage, aus der der Sattelzug nur mit dem Kran befreit werden konnte.