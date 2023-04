Im Rahmen der Aktion „Frauen in die Politik“, gastiert am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr, die bekannte Schweizer Satirikerin Olga Tucek mit ihrem Solo-Liederprogramm „Lasst es uns tun“ in der Singener Basilika. Der Eintritt zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung ist kostenlos, wie die Singener Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

„Wortwild und klangkurios“ – so kann man den Liederabend der Schweizerin Olga Tucek laut Mittelung bezeichnen. Die ausgebildete Sängerin sei bereits seit über zwei Jahrzehnten auf den Kleinkunstbühnen zu Gast. Bereits 2014 erhielt sie, zusammen mit ihrer Bühnenpartnerin Nicole Knuth, den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie „Chanson“. In ihrem Liederprogramm appelliere sie für eine neue, lebensfreundliche Welt. Und mit ihren Liedern und Texten rufe sie alle Frauen auf, daran mitzuwirken. Darin heißt es beispielsweise: „Frauen, lasst es uns tun! Lasst uns auf allen Ebenen beherzt und beharrlich wirken. Lasst uns mitreden, mitbestimmen, protestieren, rebellieren und handeln! Lasst uns die innere Furie füttern und kein Feigenblatt mehr vor den Mund nehmen!“

„Wer Olga Tuceks wortwilde Songs, ihre poetischen Chansons, ihren saftigen Humor, ihre weiten Klänge und ihre unverwüstliche Lebensfreude erleben will, sollte sich den Abend in der Singener Basilika nicht entgehen lassen“, schreibt die Stadt abschließend.