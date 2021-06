Singen vor 1 Stunde

Samstagabend am Obi-Kreisel: Was die Auto-Szene beschäftigt

Die Allgemeinverfügung der Stadt, die Treffen der Poser-Szene untersagt, hat zumindest am ersten Wochenende nach Inkrafttreten ihren Zweck offenbar erfüllt: Es war auch am Samstag kaum etwas los. Die Polizei kündigt weitere starke Präsenz an. Von den wenigen Szene-Teilnehmern am Samstag hört man indes: Die Sache ist nicht vorbei.