Herr Höning, seit der Corona-Pandemie leben wir in Zeiten des Umbruchs und stehen vor vielen neuen Herausforderungen – im wirtschaftlichen, beruflichem wie auch im privaten Umfeld. Themen werden oft konträr diskutiert, festgefahrene Meinungen polarisieren. Sie coachen Personen und Unternehmen. Wer kommt zu Ihnen?

Einerseits begleite ich einzelne Menschen, die sich aus ihrer aktuellen Lebenssituation heraus verändern möchten, andererseits begleite ich (Führungs-)Personen in ihrer Sinnfrage, wenn es um existenzielle Inhalte geht.

Gerade im Berufsleben bleibt das Potenzial der Mitarbeiter ungenutzt. Was können Firmen in der Kommunikation tun, um Reflexions-Räume zu schaffen, Vertrauen herzustellen und so betriebsökonomisch und sinnorientiert zu Ergebnissen zu kommen?

Wir erörtern die Fragen: Wie können wir als Organisation eine Struktur aufbauen, miteinander Entscheidungen treffen, dass wir das auf eine für alle Beteiligte gute Weise tun? Also, wie können wir partizipativ und gleichwertig Entscheidungen treffen und gleichzeitig effektiv sowie effizient sein, um dem Markt genügen zu können? Das hat auch etwas damit zu tun, wie wir miteinander im Gespräch sein wollen.

Oft geht es bei Diskussionen mehr darum, sich selbst und seine Meinung zu behaupten, als gemeinschaftlich sinnvolle und produktive Ideen zu finden. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste für eine kooperationsfördernde Kommunikation?

Vielerorts findet man eine dysfunktionale Entscheidungsstruktur. Wenn man zu einem effektiven Ergebnis kommen möchte, braucht es Gelassenheit und die eigene Klarheit. Wenn ich mir genau darüber im Klaren bin, was mir wirklich wichtig ist, dann bin ich gar nicht so abhängig davon, dieses im Außen gegen Widerstände durchzusetzen. Wenn mein Thema mit Menschen verbunden ist, für die ich etwas tun möchte, dann kann ich nur den Fokus auf das richten, was mir wichtig ist.

Meine Perspektive ist aber nur ein kleines Teilchen im Ganzen und nur ein Teil der Wahrheit. Andere haben berechtigterweise eine andere Wahrheit. Daher geht es weniger darum mich durchzusetzen, sondern nach dem Motto „für alle ist es gut genug, sie können damit leben“ einen Konsens zu finden und daraufhin eine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Zur Person Markus Höning, geboren 1971, ist Ökonom, Existenzanalytiker im Anschluss an den österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor Frankl und Kooperationsexperte. Sein Vortrags-Dialog findet am Montag, 21. November, um 19 Uhr im Ratssaal des Singener Rathauses statt. Veranstalter ist die Singener Kriminalprävention. Gefördert wird der Abend, der im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ veranstaltet wird, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Anmeldung bis Mittwoch, 16. November, unter Telefon (0 77 31) 85 544 oder 85 705 oder per Mail: skp@singen.de. Der Eintritt ist frei. Informationen im Internet über Höning gibt es auf gemeinsamzukunftleben .de

Das ist in den letzten Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2020, schwieriger geworden, oder? Wir hatten wohl selten eine so radikale Meinungsäußerung wie zu den Corona-Maßnahmen und in Impfdebatten.

In der Tat ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, denn oft wird sich nicht die Mühe gegeben zu verstehen: Was ist anderen wichtig, auch wenn ich das so nicht sehe?

Und wie wäre ein Perspektivwechsel beziehungsweise eine Akzeptanz möglich?

Es geht darum, das Bedürfnis zu verstehen, was hinter einer Aussage oder einer Handlung steckt. Bleiben wir beim Beispiel Corona. Einer ist strikt für die Impfung, ein anderer konsequent dagegen. Das wirkt zunächst konträr, jedoch ist das Bedürfnis, das dahintersteckt, in beiden Fällen oft das gleiche, nämlich die Sicherheit. Die Strategien sind unterschiedlich, das Bedürfnis jedoch gleich und das schafft Verbindung, auf der ich aufbauen kann. Rationale Argumente würden in diesem Fall nichts nutzen, sondern die Grundfrage: Was brauche ich, was brauchst du?

Auf Einladung der Singener Kriminalprävention halten Sie einen Dialog-Vortrag, der aufzeigt, was jeder einzelne von uns tun kann, um seinen Beitrag zu sozialem Frieden und Dialog zu leisten. Wen sprechen Sie damit an, wer ist Ihre Zielgruppe?

Im Prinzip jeder, dem bewusst ist, ein kleines Teilchen eines zerbrechlichen Ganzen zu sein, und der sich mit der Gefahr des Auseinanderdriftens unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Es geht nicht darum, die ganze Welt zu verbessern, sondern die Chance wahrzunehmen, bei sich selbst anzufangen. Wir möchten mit der Veranstaltung bewusst machen, dass jeder von uns aufgrund seiner Einzigartigkeit der „archimedische Hebel“ sein kann, der an seinem Ort die Welt verändert. Wenn wir uns jeweils fragen, was das Leben, oder dieser Mensch da, ganz konkret jetzt und in dieser Situation von uns erwartet und welchen Beitrag wir dazu leisten können, was die eigene Verantwortung ist, dann können wir zielführend etwas tun – beruflich, wie auch privat.