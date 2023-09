Herr Fröschle, wann haben Sie Ihre Leidenschaft für die Magie entdeckt?

Bereits als Kind. Da war ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Ich hatte einen Spaghetti-Western mit Terence Hill angeschaut, in dem er Karten gemischt hat. Diese Fingerfertigkeit hatte mich so beeindruckt, dass es mich nicht mehr losließ und ich anfing, selbst zu experimentieren.

Dann ging es sicherlich weiter mit dem Zauberkasten für Kinder, oder?

(lacht) Ja, der Klassiker. Ich glaube allerdings, dass man auch ohne Zauberkasten viel Freude an der Zauberei finden kann. Heutzutage gibt es jede Menge Internet-Tutorials zum Lernen und Üben von Zaubertricks. Aber richtig zaubern lernt man am Besten, wenn man einen Lehrer dafür hat.

Und den hatten Sie?

Ja, ich hatte Eberhard Riese, den Präsidenten des Magischen Zirkels von Deutschland, der mich unter seine Fittiche nahm. Im Alter von zehn Jahren zauberte ich dann erstmals vor dem renommierten „Magischen Zirkel“ in Stuttgart.

Sie sind nicht nur der wohl jüngste Zauberweltmeister der Geschichte, sondern sind auch zweifacher Weltmeister. Wie haben Sie Ihren eigenen Stil entwickelt?

Meine erste eigene Zaubernummer war mit Sonnenbrillen, Glocken und einer elektrischen Gitarre – so etwas gab es bisher noch nicht. Nach und nach habe ich dann meinen ganz eigenen Stil entwickelt, die Tricks wurden größer und ausgefeilter und ich habe an internationalen Zauber-Wettbewerben teilgenommen.

Offensichtlich erfolgreich, denn in den Jahren 1988 und 1991 haben sie jeweils den Weltmeistertitel gewonnen. Vom Schwabenländle in die weite Welt, sind Sie unter anderem in der britisch-US-amerikanischen Fernsehsendung „Fool Us“ aufgetreten.

Ja, das ist ein tolles Konzept, bei dem man vor zwei großartigen und weltbekannten Zauberern auftritt, die versuchen, den Trick zu entlarven. Es ist eines der besten Formate für Zauberei weltweit. Die Sendung ist schon alleine deshalb toll, weil sie zeigt, wie sich die Zauberei über die Jahrzehnte verändert hat. Viele denken immer noch, dass Zauberer eine Fliege und einen Zylinder tragen, aus dem sie Kaninchen holen. Auch die Zeit der Zauberer mit glänzendem Rüschenhemd ist längst vorbei und die Tricktechnik hat sich rasant entwickelt.

Sie selbst bezeichnen sich als Autor der Magie. Wie ist das gemeint?

Ich denke, das ist vergleichbar mit der Musik. Es gibt Singer/Songwriter (Sänger/Liedermacher, Anmerkung der Redaktion) und es gibt Sänger, die fertige Songs covern. So ist das auch mit der Zauberei, und dieser Vergleich ist völlig wertfrei, denn beides hat natürlich seine Berechtigung. Ich bin jemand, der sich eigene Tricks ausdenkt, auch wenn das wesentlich aufwendiger ist, bis eine Darbietung fertig ist. Mich reizt es einfach, etwas auf die Bühne zu bringen, das bisher noch niemand gemacht hat.

Zu Thomas Fröschle Thomas Fröschle wurde 1972 in Stuttgart und trägt nun den Künstlernamen Topas. Er gewann als Kind beim Zauberkongress in Brüssel den ersten Preis und wurde kurze Zeit später in Hamburg Deutscher Jugendmeister. Er zaubert mittlerweile weltweit, trat in London, Paris, Monte Carlo, New York, Las Vegas, Los Angeles, Peking und Yokohama auf. Im Frühjahr 1991 erhielt er eine der höchsten Auszeichnungen im Varieté-Bereich, den „Goldenen Zauberstab“, der ihm bei einer festlichen Zeremonie von Prinzessin Stephanie von Monaco überreicht wird. Zudem steht Topas gemeinsam mit seiner Partnerin Roxanne (Petra Fröschle) auf den Bühnen der Welt. 2010 zauberten Topas und Roxanne in der TV-Show „Die besten Magier der Welt“ bei RTL und noch im selben Jahr wurde ihnen der Ehrentitel „Magier des Jahres“ vom Magischen Zirkel Deutschland verliehen. Topas tritt außerdem, teilweise auch mit Kollegen, als Komiker in Erscheinung. Am kommenden Samstag, 30. September, gastiert er mit seinem Programm „Secret Power – die One-Man-Magic Show“ um 20 Uhr in der Singener Gems. Karten bei der Gems, Reservix sowie an der Abendkasse. (nic)

Glauben Sie, dass jeder Mensch das Zaubern erlernen kann oder sind dazu ein Talent oder bestimmte Fähigkeiten notwendig?

Ja, rein theoretisch kann das jeder lernen. Die Wahrheit ist, dass beim Zaubern jede Art von Talent ihren Platz findet. Wenn jemand gut tanzen kann, dann begleitet er den Trick mit einer beeindruckenden Choreografie, während die Frau durch die Luft schwebt. Wenn jemand gut Klavier spielt, hat er eine besondere Fingerfertigkeit, die er oder sie beim Zaubern nutzen kann. Andere wiederum sind wortgewandt und sprechen lustige oder interessante Texte, während sie zaubern. Egal, ob ich also Frauen zersäge oder Gedanken lese, für jeden gibt es eine geeignete Form, mit der er oder sie Menschen verzaubern kann. Übrigens: Die zersägte Jungfrau ist ja ein Klassiker... Ich zersäge mich in meinem aktuellen Programm aus Gründen der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung aber lieber selbst (lacht).

Sie verbinden in Ihrem Programm Musik und Magie. Die Musik schreibt Andi Kraus, den wahrscheinlich viele vom Comedy Trio „Eure Mütter“ her kennen. Als Produzenten haben Sie Derek von Krogh an Bord, den Musical Director von Nena. Wie entsteht die Musik in dieser Zusammenarbeit?

Wenn ein Trick steht, wird ein Probenvideo davon gedreht, das Andi sich anschaut und dann mit dem Komponieren loslegt. Er erzählt am Ende musikalisch – vom Timing (zeitliche Koordinierung, Anmerkung der Redaktion) her sehr präzise auf die Tricks abgestimmt – eine Geschichte. Im Anschluss spielt Derek die einzelnen Instrumente ein und produziert die Musik. Ich bin jedes Mal fasziniert von diesem Prozess und empfinde es als ein Privileg, mit so großartigen Kollegen arbeiten zu dürfen.

Sie gehen auch als Stand-Up-Comedian auf die Bühne. Normalerweise sind Zauberer nicht gerade redselig, sondern sehr verschwiegen, um die Mystik, die Magie zu beflügeln.

Ich vermische die Programme auch nicht miteinander, sondern trenne sie. Als reiner Standupper (Solovortrag eines Komikers, Anmerkung der Redaktion) stehe ich auf der Bühne, weil ich gerne rede. Und für mich ist es großartig, das Publikum mit einem anderen Format unterhalten zu können als mit der Zauberei. Ich liebe dabei die Nähe zum Publikum.

Sie machen auch ein gemeinsames Programm mit Helge Thun, den die Gems-Besucher vom Impro-Comedy-Trio Tauschrausch her kennen. Wahrscheinlich wird das eine sehr wortreiche Veranstaltung sein oder?

Definitiv, denn das ist ein Spaßprogramm unter guten Freunden. Wir kennen uns schon sehr lange und Helge ist ein hervorragender Zauberer. Wir stehen mit diesem Programm als „Ratpack“ auf der Bühne, im Smoking, und muten den Leuten sogar zu, dass wir ein wenig Swingmusik live singen – und natürlich dazu zaubern. Da wir unser Zaubern gegenseitig kommentieren und uns dabei nicht allzu ernst nehmen, ist das ein sehr lustiges und unkonventionelles Programm.

Aber zurück zu Ihnen als Solo-Künstler. Sie kommen als Topas in die Singener Gems. Worum wird es gehen?

Das Programm heißt „Secret Power“ und hat die Grundidee, dass alle Superhelden aus den Comics Zauberkräfte besitzen. Die haben ja die Fähigkeit, Dinge schweben zu lassen, indem sie nur mit dem Finger darauf zeigen. Als Illusionist kann ich genau das darstellen und werde zum Beispiel über ein Laufband schweben und damit eine ganz neue Facette von Fitnesstraining zeigen. Das, was wir in Comic-Heften sehen, werde ich live auf die Bühne transportieren – zum Teil ironisch und als Komiker. Mal wird es mir gelingen, mal wird die geheime Kraft den Zauberer im Griff haben und ihn durch die Gegend wirbeln.