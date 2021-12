von SK

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schmierereien an zwei Häusern in der Peter-Thumb-Straße in der Singener Südstadt hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, entstand dabei ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Täter haben für ihrer Schmierereien nicht abwaschbare blaue Farbe genutzt. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (077 31) 888 0 zu melden.