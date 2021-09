Fridays-for-future-Bewegung zeigte bei einer großen Demo mit Kundgebung in Singen, dass die Klimakrise längst nicht bewältigt ist.

Kurz vor der Bundestagswahl gingen gestern auch in Singen Anhänger der Fridays-for-future-Bewegung auf die Straße. Rund 150 Menschen nahmen am Demonstrationszug mit Kundgebung am Rathaus und dem Heinrich-Weber-Platz teil.