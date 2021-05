Eine gute Nachricht für alle Ausflügler und Gäste: Die Festungsruine Hohentwiel öffnet am Sonntag, 23. Mai, wieder ihre Tore und kann – mit entsprechenden Hygienemaßnahmen – besichtigt werden. Dies kündigt die Verwaltung der Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressenotiz an.

In den Innenräumen und an Engstellen herrscht Maskenpflicht. Für alle Gäste ab sechs Jahren gilt: An der Kasse muss ein Formular zur Kontaktnachverfolgung ausgefüllt werden. Darüber hinaus muss der Beleg eines negativen Corona-Testes, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder alternativ ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgelegt werden.

Die neun Hektar große Festungsruine Hohentwiel gilt als eine der größten Festungsanlagen Deutschlands. Auch der Ausblick über den Hegau bis hin zum Bodensee ist lohnenswert. Darüber hinaus hält eine Dauerausstellung im Infozentrum auf dem Hohentwiel für die Gäste spannende Informationen über die Geschichte der Anlage bereit: Sie war eine frühmittelalterliche Adelsburg, später eine Raubritterburg, dann der Sitz der schwäbischen Herzöge, eine Landesfestung und diente sogar als Staatsgefängnis. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist ein Modell der Festungsanlage. Weitere Informationen zum Hohentwiel gibt es unter www.festungsruine-hohentwiel.de

Am Pfingstwochenende fährt auch wieder der Hontes-Bus: er bringt die Besucher im Halbstundentakt gratis vom Hauptbahnhof bis zum Infozentrum auf dem Hohentwiel. Der Fahrplan ist unter www.stadtwerke-singen.de zu finden