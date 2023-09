Zu deutlichen Verkehrsbehinderungen kommt es aktuell in der Singener Nordstadt. Seit Montag, 4. September, werden die Doppel-Wasserleitungen im Kreuzungsbereich der Anton-Bruckner-Straße mit der Uhlandstraße erneuert, zudem stehen Bauabsperrungen an.

Bauarbeiten aus hygienischen Gründen

Die Leitungsarbeiten seien aus hygienischen Gründen notwendig, heißt es auf SÜDKURIER-Nachfrage von Seiten der Singener Stadtwerke. Dabei nutzen sie eine andere Baustelle, um die Trinkwasserleitungen auf Vordermann zu bringen. Denn parallel saniert die Thüga momentan in der Goethestraße das Gasnetz. Bei den Arbeiten haben die Stadtwerke im Leitungsnetz aus den 1950er-Jahren eine Dopplung entdeckt. „Die wollen wir jetzt aufheben“, erklärt Christian Berger, der im Team der Stadtwerke für die Trinkwasserversorgung zuständig ist. Tatsächlich würde im Bereich der Uhlandstraße nicht nur die notwendige 300-Millimeter-Leitung liegen, sondern eine ebenfalls angeschlossene 125-Millimeter-Leitung. Letztere soll nun abgehängt werden.

Doch dazu sind Bauarbeiten im Untergrund der Straßen notwendig. Damit der Strang ordentlich entfernt werden kann, müsse die Leitung an der Kreuzung von Anton-Bruckner- und Uhlandstraße abgetrennt werden. „Sonst haben wir eine Leitung, in der das Wasser stillsteht und sich Keime bilden können“, erläutert Berger. Dies gelte es zu verhindern.

Die Baustelle führt nun dazu, dass der Verkehr auf der wichtigen Nord-Südachse in der Anton-Bruckner-Straße seit Montag mittels einer Ampel halbseitig geregelt wird. Auch in der Uhlandstraße kommt es zu Umleitungen des Verkehrs. Sowohl die Goethestraße als auch die Uhlandstraße werden streckenweise als Einbahnstraße geführt, was die Wege für Autofahrer teilweise deutlich verlängert.

Stadtwerke kündigen Anwohnerinformationen an

Betroffen sind auch die Anlieger, wie Berger erläutert: Es könne im Zuge der Sanierungsarbeiten zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Diese Information werde den betroffenen Anwohnern aber per Aushang rechtzeitig mitgeteilt. Läuft alles nach Plan, sollten die Arbeiten bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein, kündigt Berger an.