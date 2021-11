Der Rotary Club Singen hat drei Jugendprojekte mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Mit je 2000 Euro unterstützt der Service-Club das Theaterprojekt „Die Theatäter“ des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Singen, die evangelische Schule Schloss Gaienhofen für das länderübergreifende Europaseminar sowie das „JugendkulturCentrum Blaues Haus“ für einen Rap-Workshop.

Für das laufende Jahr haben die Rotarier Singen, die den Förderpreis seit rund zehn Jahren gemeinsam mit der Böhringer Stiftung vergeben, drei Preisträger aus den sechs Bewerbungen ausgewählt. „Wir fanden alle drei Projekte sehr passend und damit förderungswürdig“, sagte Präsident Arnulf Heidegger. Die Jugenddienstbeauftragte der Rotarier, Catharina Scheufele, hatte im Vorfeld auch potentielle Bewerber wie Schulen oder Jugendhäuser angeschrieben.

Rap-Projekt soll 2022 stattfinden

Selina Brix, die Leiterin des JugendkulturCentrums Blaues Haus, berichtete bei der Preisübergabe über das Rap-Projekt, das wegen der Pandemie nun voraussichtlich im nächsten Jahr veranstaltet werden soll. „Wir haben bei uns im Haus immer donnerstags einen Rap-Treff für Jugendliche. Da kommen ganz unterschiedliche junge Menschen zusammen“, berichtet Brix. Geplant seien vier Wochenenden und beim letzten Termin sollen die jungen Rapper ihre Darbietungen filmisch aufnehmen. Daher freut sich das Blaue Haus über das Preisgeld, das für diese Dinge verwendet werden solle.

Stück während der Pandemie bearbeitet

Maria Vrijdaghs, Leiterin des Theaterprojekts „Theatäter“ am Friedrich-Wöhler-Gymnasium, konnte schon von einer erfolgreichen Aufführung ihres jüngsten Projekts berichten. Ende September/Anfang Oktober hatte die Theatergruppe im Kulturzentrum Gems das Stück „Geister – Nichts wie weg hier!“ aufgeführt. „Wir hatten dann zusätzlich noch das Glück, das Stück noch mal bei der Theaternacht zu zeigen“, sagt sie.

Proben unter schwierigen Umständen

Die Proben hatten sich wegen der Pandemie sehr schwierig gestaltet. „Wir konnten erst zweieinhalb Wochen vor den Sommerferien und in der Zeit nach den Sommerferien bis zur Aufführung mit dem Ensemble ohne Masken proben.“ Die Jugendlichen hätten die Arbeit im Ensemble dann besonders geschätzt und die Arbeit habe ihnen sehr viel Selbstwertgefühl gegeben.

In der evangelischen Schule Schloss Gaienhofen hat sich das länderübergreifende Projekt mit dem Titel „Jugend, Europa, Werte“ beworben und kann das Preisgeld nun für eine Seminarwoche in Todtnau im Südschwarzwald verwenden. Das Europaseminar, in das das Projekt eingebunden ist, findet jährlich für alle Zehntklässler des Gymnasiums statt. Dabei treffen sich die Schüler mit den Partnerschulen, zum Beispiel mit der französischen Partnerschule in Strasbourg, dem Gymnase Jean Sturm.

Austausch ist wichtig bei dem Projekt

„Bei den einwöchigen Treffen mit der Partnerschule erarbeiten die Schüler, wie für sie Europa aussehen müsste und wie man dies umsetzen könnte“, erläutert Abteilungsleiterin Martina Bischofberger, die an der Schule Deutsch und Französisch unterrichtet. Bei einem früheren Treffen hätten die Schüler Video-Clips gedreht. „Die Schüler profitieren sehr von diesem Projekt“, sagt Bischofberger.

Jugend für Werte Die Rotarier Singen vergeben den Förderpreis alle zwei Jahre. Er wird bevorzugt an Projekte von Schulen, Vereinen und kulturellen oder sozialen Einrichtungen vergeben. Gefördert werden Projekte in der Entstehungs- oder Durchführungsphase. Bau- und Sanierungsvorhaben sind nicht förderfähig. Infos gibt es bei der Jugenddienstbeauftragten Catharina Scheufele, E-Mail: cscheufele@rc-singen.de. Weitere Infos unter www.singen-hohentwiel.rotary.de

Die Rotarier möchten mit diesem Preis Projekte fördern, die ihren Zielen entsprechen. In der heutigen Welt mit ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen würden die herkömmlichen Werte zunehmend in Frage gestellt. Rotary setze sich für die Dienstbereitschaft im täglichen Leben, Freundschaft, Rücksichtnahme und den Willen zur weltweiten Verständigung ein. „Deshalb haben wir den Förderpreis mit der Böhringer Stiftung geschaffen“, sagt Arnulf Heidegger. Man wolle die Gemeinschaftsleistung junger Menschen fördern.