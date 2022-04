Ein Rollerfahrer hat das Abbremsen eines Citroen am Mittwochmorgen zu spät bemerkt und hat sich beim dadurch verursachten Unfall leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Roller auf der Hohenkrähenstraße in Singen hinter dem Citroen und sah zu spät, dass die 54 Jahre alte Autofahrerin an der Ampel an der Einmündung zur Schaffhauser Straße halten musste. Der Rollerfahrer versuchte mit einer Vollbremsung, eine Kollision zu vermeiden, doch dabei rutschte laut Polizeiangaben das Vorderrad weg.

Der Mann stieß mit dem Heck des Wagens zusammen und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Die Polizei schätzt den Schaden am Roller und am Auto auf insgesamt rund 3000 Euro.