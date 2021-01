Roland Striebel, ehemaliger Vorstand der einstigen Volksbank Singen-Engen und seit der Fusion Generalbevollmächtigter der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau in Singen, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Dies gibt die Volksbank in einer Pressemitteilung bekannt. „Sie haben nicht nur der Volksbank in der Region ein Gesicht gegeben. Sie sind das Gesicht der Volksbank, besonders im Hegau“, resümierte Vorstand Ralf Schmitt zum Abschied.

Seine Ausbildung habe Striebel bei der Sparkasse absolviert. „Aber danach hat Sie Ihr Weg zu den Genossenschaftsbanken geführt und denen sind Sie bis heute treu geblieben“, wird Schmitt in der Pressemitteilung zitiert. Über Bühl, Rastatt und Staufen-Breisach kam er zur Volksbank Singen-Engen, wo er im Februar 2004 zum Marktvorstand berufen wurde. Mit Mut und Überzeugungskraft habe Striebel 2006 die das entstehen der Volksbank Hegau mit vorbereitet und realisiert. Seit der Fusion zur Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau 2012, die Striebel selbst mitinitiiert und professionell umgesetzt hat, wirkt er als Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter für den Regionalmarkt Hegau: „Sie haben zu jeder Zeit – egal an welcher Stelle in der Bank Sie tätig waren, immer Ihren Fokus auf das Wohl der Bank und der Mitarbeiter gelenkt und die Bank maßgeblich mitgestaltet. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar“, so Schmitt.

Die Gründung der Volksbank Hegau-Stiftung im Jahr 2009 bezeichnet Striebel ebenso als Meilenstein seiner beruflichen Laufbahn, wie die Fusion der Volksbank Hegau mit der Volksbank Villingen 2012. Besonders gerne erinnert er sich auch an die 50-Jahr-Feier der damaligen Volksbank Hegau, bei der er den damaligen Finanzminister Willi Stächele als Festredner begrüßen durfte. Im Gedächtnis geblieben sei auch das erste Singener Wirtschaftsforum 2012 mit Joachim Gauck als Gastredner. Ein paar Tage danach wurde Gauck nämlich zum Bundespräsidenten gewählt.



Aufsichtsrat, Vorstand und alle Mitarbeiter der Volksbank wünschen ihm – wie es in der Pressemitteilung heißt – auch im Ruhestand viel Kraft und Zeit für sein Wirken. Langweilig werde ihm bestimmt nicht: Er freue sich schon auf viele viele sportliche Aktivitäten.