Gerade einmal neun Monate nachdem der Grundstein gelegt worden war, feierte Takeda nun schon das Richtfest für den millionenschweren Neubau im Singener Industriegebiet. Das Pharmaunternehmen plant mit einer Fertigstellung des Gebäudes, in dem 100 Mitarbeiter an der Produktion eines Dengue-Impfstoffkandidaten arbeiten, im Jahr 2025. Dafür investiert Takeda 74 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2022 soll die Verpackung starten, ein Jahr später die Abfüllung und ab 2025 plant Takeda die Herstellung des Dengue-Impfstoffkandidaten in Singen.

Singen Ein neues Produktionsgebäude für 74 Millionen Euro: Takeda investiert noch einmal kräftig in seinen Standort in Singen Das könnte Sie auch interessieren

Es ist nicht die einzige Investition in den Standort unter dem Hohentwiel, die das Unternehmen in den letzten Jahren getätigt hat: Seit 2016 sind knapp 200 Millionen Euro in die bauliche Weiterentwicklung des Singener Standortes geflossen. „Für uns in Singen ist das neue Produktionsgebäude eine tolle Sache“, betonte Standortleiter Dirk Oebels. Deutschland sei das erste Land, in dem Takeda Impfstoffe außerhalb Japans herstellen werde – bislang habe die Produktion ausschließlich in Hikari im japanischen Südosten stattgefunden. „All unser Wissen fließt in die Anlage zur Herstellung des Wirkstoffs ein“, sagte Oebels. Ein vergleichbares Projekt gebe es in ganz Deutschland nicht. Der Standort Singen habe langjährige Erfahrung mit der Gefriertrocknung, der sogenannten Lyophylisierung, die die Voraussetzung für die Herstellung des Dengue-Impfstoffkandidaten sei.

Erster Impfstoff im Jahr 2025

Während am Dach des vierstöckigen Gebäudes noch die letzten Arbeiten beendet werden, ist die technische Gebäudeausrüstung im Erdgeschoss schon in vollem Gange: Lüftungsanlagen, Verrohrungen und Elektroanlagen werden installiert, bevor anschließend die Zwischendecken eingezogen werden. Projektleiter Paolo Gianolini umreißt das neue Gebäude beim Richtfest wie folgt: Im Erdgeschoss sollen Lager und Büros entstehen, im Geschoss darüber soll die technische Installation untergebracht werden.

Das neue Gebäude wächst im Singener Süden in die Höhe: Takeda investiert 74 Millionen Euro in den Singener Standort. Bild: Takeda | Bild: Takeda

Der Kern des Gebäude befindet sich im zweiten Obergeschoss: Dort sollen zwei Produktionslinien auf 2000 Quadratmeter den neuen Impfstoff herstellen. Den Abschluss bilden abermals Büros im obersten Stockwerk. Auch Dirk Oebels, Standortleiter der Betriebsstätte Singen, betonte, welchen Stellenwert der Standort unterm Hohentwiel in der Firmenphilosophie einnehme: Takeda habe vier Niederlassungen in Deutschland. „Singen ist die größte davon“, so Oebels. Bis der erste Impfstoff in Singen produziert und in die Welt verschickt werde, werde es allerdings noch ein bisschen dauern. Aber der Zeitplan steht: Bezugsfertig soll das neue Produktionsgebäude 2022 sein. Mit dem ersten Impfstoff rechne Oebels im Jahr 2025.

OB Häusler hebt Bedeutung für Singen hervor

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler sprach beim Richtfest von einem großen Projekt für die Stadt. „Das Vorhaben spricht für Takeda, aber auch für den Wirtschaftsstandort Singen“, betonte der Rathauschef. Als man vor zwei Jahren mit dem Projekt begonnen habe, sei Impfen noch kein Thema gewesen. Doch dann kam Corona und es sei allgegenwertig gewesen. „Es ist ein tolles Signal, dass das Unternehmen hier am Standort in Singen investiert, um von hier aus vor allem die Dritte Welt zu unterstützen“, so Häusler weiter. Laut Takeda-Angaben komme das Dengue-Fieber vor allem in subtropischen Klimazonen vor. Es werde durch Stechmücken übertragen und 390 Millionen Menschen erkranken schätzungsweise pro Jahr daran. „Hier in Singen entsteht ein Effekt für die Hälfte der Menschheit“, ergänzte Dirk Oebels.

Kreis Konstanz Tuner halten ganzen Landkreis auf Trab: Einsätze in Singen, Stockach und Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Auch Dorothea Wehinger, Landtagsabgeordnete (Grüne), hob die Bedeutung der Investition für den Standort in Singen hervor: „Das neue Produktionsgebäude ist ein Meilenstein für die Impfstoffherstellung in Deutschland.“ Die Investitionen der vergangenen Jahren sei für sei ein Bekenntnis zum Singener Standort. „Hier wird alles unter einem Dach gemacht – von der Entwicklung, über die Herstellung bis zur Verpackung“, so Wehinger weiter.