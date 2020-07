An einigen Stellen fehlen ihm die Worte, wenn der Leiter des Singener Amtsgerichts über das Rechtssystem während des Dritten Reichs spricht. Oder das Unrechtssystem? Wenn es nach Johannes Daun geht, waren Richter ein Rädchen im nationalsozialistischen Staat, selbst wenn sie selbst keine Juden drangsalierten. „Es gab so gut wie keinen Widerstandskämpfer unter den Richtern“, sagt Daun. Dabei betont der Richter zu Beginn seines Vortrags im Bürgersaal des Rathauses, dass er kein Rechtshistoriker sei, aber als Sohn eines Historikers am damaligen Geschehen interessiert. So habe er in Singen und Waldshut historische Dokumente gefunden.

Bei seinen Recherchen habe er nur von drei Richtern im Umkreis aus heutiger Perspektive positive Anekdoten vernommen, erklärt Daun im Singener Bürgersaal. Da habe es schon als heldenhaft gegolten, wenn sie entlassene jüdische Kollegen zum Kaffee einluden. Andere machten gezielt im NS-Regime Karriere.

Schon im März 1933 wurden Juden nicht mehr ins Gericht gelassen

Rasch nach der Machtergreifung Hitlers 1933 wurden Juden aus der Justiz gedrängt, schildert Johannes Daun. Ein neues Gesetz ermöglichte, jüdische Richter in den Ruhestand zu versetzen oder NS-Gegner zu versetzen. Dagegen habe es keine großen Proteste gegeben. „In diesem Unterlassen liegt das erste schwere Versagen der Richterschaft“, befindet Daun. Und schon im März 1933 wurden jüdische Anwälte in Konstanz demnach daran gehindert, das Amtsgericht zu betreten. Eine völlige Gleichschaltung sei dann zwar nicht gelungen, doch die meisten Richter hätten sich mit den Gegebenheiten arrangiert. Auch wenn die Schutzstaffel (SS) gefällte Urteile überging und freigesprochene Menschen dennoch bestrafte. Von einem Rechtsstaat will Daun daher kaum noch sprechen.

Ein Singener Richter machte mit den Nazis unrühmlich Karriere – und wurde dennoch entnazifiziert

Einer der beiden ersten Singener Amtsrichter, Eitelhans Grüninger, sich als einer der ersten Richter in Südbaden der NSDAP angeschlossen und es dann innerhalb von zehn Jahren zum Präsidenten des Landgerichts Konstanz geschafft. Er habe als Garant für die Umsetzung der NS-Justizpolitik im Bodenseeraum gegolten – und sich nach 1945 nicht mit einer Herabstufung abgefunden. 1949 wurde er als minderbelastet entnazifiziert, bis zu seiner Pension 1963 war er immerhin Landgerichtsdirektor worden.

Das ist nur ein Beispiel von einigen, wie auch Richter Teil des NS-Systems waren. An eigens eingerichteten Sondergerichten seien Richter als Panzertruppe gesehen worden, die Feinde finden und stellen sollen, erklärt Johannes Daun.

„Wo bleibt da die Gerechtigkeit?“

Solche Werdegänge beschäftigten die rund 50 Zuhörer im Bürgersaal: „Wo bleibt die Gerechtigkeit?“, fragt eine Frau. „Unerträglich“ findet es ein anderer, noch heute im Landgericht Konstanz die Portraits von Menschen hängen zu sehen, die in Zeiten des NS unrühmlich Karriere gemacht haben.