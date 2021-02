Der Lockdown schlägt dem Handel und der Gastronomie in den Innenstädten schwer ins Kontor. Wie Claudia Kessler-Franzen vom Standortmarketing Singen aktiv gegenüber dem Gemeinderat betonte, sei die aktuelle Lage auch für die Branchenvertreter in der Singener Innenstadt nach wie vor sehr schwer. „Es muss das Ziel sein, dass die Liquidität gesichert ist“, sagte sie. Um den Händlern sowie den Gastronomen in der Stadt zu helfen, hat der Gemeinderat einer Resolution zu deren Unterstützung einstimmig zugestimmt.

Einzelhandel und Gastronomie seien das Fundament einer lebendigen Stadt – und dies gelte es zu erhalten. Die beiden Branchen seien daher als system- und gesellschaftsrelevant einzustufen, betonte Kessler-Franzen. Die Resolution sei ein Zusammenwirken der Stadtverwaltung sowie der Vertreter des Singener Handels, wie dem Standortmarketing Singen aktiv, Akteuren des City Rings und der IG Singen Süd sowie des Handelsverbandes Ortstelle Singen.

Verbände fordern sofortige Finanzhilfen und umsetzbare Öffnungsszenarien

Ihre Forderung: die sofortige Finanzhilfe für die betroffenen Branchen, schnelle und umsetzbare Öffnungsszenarien mit klaren Regeln, Transparenz, konkreten Perspektiven und Hygieneregeln. Zudem unterstützende Maßnahmen nach dem Ende des Lockdowns, die von der Landesregierung finanziell unterstützt werden sollen, sowie die Solidarität aller Menschen in der Region, indem sie die Angebote des regionalen Handels und der Gastronomie nutzen. „Wenn wir März oder April haben, haben wir keinen Nachholbedarf nach Winterkleidung“, sagte Kessler-Franzen. Die ausgefallenen Umsätze seien kaum aufzuholen.

Singen Finanzhilfen bleiben aus: Manche Hegauer Unternehmer-Nerven liegen blank, die Aggressionen steigen Das könnte Sie auch interessieren

Aus dem Gemeinderat gab es für die Resolution große Zustimmung. So sagte Hans-Peter Storz (SPD), dass die Initiative zur rechten Zeit komme: „Die Ausgangssperre hat gezeigt, dass man nicht alle Maßnahmen pauschal anordnen kann.“ Eberhard Röhm (Grüne) schätze die Lage so ein, dass man von der Resolution keine Wunderdinge erwarten könne: „Aber es ist ein wichtiges Zeichen für unsere Händler hier in Singen.“ Es sei ein klares Ausrufezeichen an die Politik.

Auch OB Bernd Häusler hat in einem Brief an die Landes- und Bundeswirtschaftsminister Nicole Hoffmeister-Kraut und Peter Altmaier auf die dramatische Lage eindrücklich hingewiesen. „Ich mache mir große Sorgen um unseren Innenstadthandel. Bereits vor Ausbruch der Pandemie war der Handel durch zunehmend steigende Internetkäufe stark gefordert“, wird er daraus zitiert. Daher bräuchten der Handel und die Gastronomie nun die sofortige finanzielle Unterstützung, möglichst noch in diesem Monat. Und ebenso wichtig sei es, dass nun konkrete Perspektiven und Regelungen für ein Leben mit Corona und geöffneten Geschäften von der Politik ermöglicht werden, heißt es in dem Schreiben.