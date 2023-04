Die Komponistin und Klarinettistin Rebecca Trescher leitet seit fast zehn Jahren ihr eigenes Ensemble und hat sich in der deutschen Jazz-Szene einen hervorragenden Namen erspielt. Am Freitag, 21. April, stellen sie und ihr Tentett im Jazzclub des Kulturzentrums Gems ihr Werk „Paris Zyklus – The Spirit of the Streets“ vor. Der Jazzclub schreibt dazu in seiner Pressemitteilung, der vierteilige Werk-Zyklus sei von Treschers sechsmonatigem Composer-of-Residence-Aufenthalt an der renommierten Cité international des Arts in Paris inspiriert worden.

Mit der „einzigartigen und vielschichtigen Besetzung ihres zehnköpfigen Large Ensembles aus Trompete, Saxophonen, Klarinette, Cello, Konzertharfe, Klavier, Vibraphon, Bass und Schlagzeug“ erzeuge Rebecca Trescher „einen erfrischenden, modernen Klang, der sich experimentell zwischen Jazz und Klassik bewegt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Unter Treschers Leitung spinne das Ensemble „ein faszinierendes musikalisches Geflecht, das auf ihrem zeitgenössischen Kompositionsstil, aber auch auf gemeinsamer Erfahrung, präziser Abstimmung und gegenseitigem Vertrauen der Musiker“ basiere.

Rebecca Trescher wurde außerdem mit zahlreichen Preisen und Förderungen ausgezeichnet. Sie ist Preisträgerin 2022 des Deutschen Jazzpreises. Für „Paris Zyklus – The Spirit of the Streets“ erhielt sie von der Fachjury den Titel „Komposition des Jahres“ und war mit ihrem Ensemble nominiert für „Large Ensemble of the Year“.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Kulturzentrum Gems und in der Buchhandlung Lesefutter. Reservierung auch per E-Mail an karten@jazzclub-singen.de möglich.