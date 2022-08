Angebranntes Essen führte am Samstagabend, 27. August, einen Feuerwehreinsatz in einer Seniorenwohnanlage in der Freiburger Straße in Singen. Wie Thorsten Priller vom Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt, ging der Alarm gegen 19.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Eine 77-jährige Bewohnerin vergaß einen Topf mit Essen auf dem Herd und verließ die Wohnung, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz. Dies führte zu starker Rauchentwicklung, was wiederum den Rauchmelder auslöste.

Die Feuerwehr Singen wurde alarmiert und 35 Feuerwehrleute machten sich mit acht Fahrzeugen auf den Weg zum Einsatzort. Beamte des Polizeireviers Singen leiteten die polizeilichen Maßnahmen im Umkreis des Seniorenheims. Glücklicherweise mussten die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung nur belüften. Personen wurden nicht verletzt und laut Polizeiangaben sei auch kein Schaden an oder in der Wohnung entstanden.