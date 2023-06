Wer am Mittwoch, 28. Juni, gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs war, ist praktisch über Feuerwehrfahrzeuge gestolpert. Die Einsatzkräfte rückten aus, weil um 20.52 Uhr der Alarm einging, dass es zu Rauchentwicklung in einer Garage gekommen sei. Das habe offenbar jemand gesehen und den Notruf gewählt. So erklärt es der Singener Feuerwehrkommandant Mario Dutzi vor Ort. Viel zu tun gab es für die Feuerwehrleute allerdings nicht: Sie rückten kurz mit dem Wasserschlauch in die betroffene Garage vor und konnten bald darauf auch wieder einpacken.

Auf der Bahnhofstraße ist man praktisch über die Feuerwehrfahrzeuge gestolpert. | Bild: Freißmann, Stephan

Laut Informationen von Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, hat es sich um den untauglichen Versuch einer Brandstiftung gehandelt. Gegenstände hätten sich in der Garage nicht mehr befunden, diese selbst hätte auch nicht brennen können. Den Schaden beziffert die Polizei mit Null, da es sich um Gebäude handelt, die ohnehin für die Neubebauung des Scheffel-Areals abgerissen werden sollen. Einen Hinweis auf den Verursacher haben die Polizisten laut Popp nicht gefunden. Und: Gefahr für umliegende Objekte bestand nicht, so der Polizeisprecher.

Laut Feuerwehrkommandant Mario Dutzi handelte es sich um den 59. Einsatz des Monats. Damit sei der bisherige Rekord vom August 2022 mit ebenfalls 59 Einsätzen erreicht. Seit Beginn des Jahres waren die Feuerwehrleute schon 268 Mal gefordert.