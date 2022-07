Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss eines Gebäudes an der Singener Hauptstraße hat am Sonntag, 24. Juli, gegen Mittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie der Singener Feuerwehrkommandant Mario Dutzi, der den Einsatz leitete, noch am Einsatzort erklärte, seien Nachbarn aufmerksam geworden, weil ein Rauchmelder piepste.

Die Feuerwehrleute hätten sich über das Treppenhaus Zutritt zu der Wohnung verschafft. Diese sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen. Allerdings hätten die Einsatzkräfte angebrannte Speisen vorgefunden.

Für die Feuerwehrleute seien nur kleine Löscharbeiten nötig gewesen, so Dutzi. Außerdem hätten sie die Wohnung gelüftet. Im Einsatz waren die Abteilungen Überlingen am Ried und Stadt mit sieben Fahrzeugen. Darunter war auch die Drehleiter.

Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte gegen 11.50 Uhr, etwa eine halbe Stunde später konnten sie wieder abrücken. Während des Einsatzes war die viel befahrene Hauptstraße komplett gesperrt. Auch einige Schaulustige hatten sich eingefunden.