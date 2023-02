Der Vorfall geschah in der Nacht zum Samstag, 4. Februar. Die Einsatzkräfte löschten einen Schwelbrand an einer Spülmaschine. Das Hotel musste komplett geräumt werden.

Wieder einmal ging es für die Singener Feuerwehr an einem Wochenende zur Sache. Dieses Mal war es Rauchentwicklung in einem Hotel in der Innenstadt, was die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag, 4. Februar, auf den Plan rief. Der Notruf sei gegen