Singen vor 3 Stunden

Rauch in der Sparkassen-Tiefgarage löst Feuerwehreinsatz aus

Die Singener Feuerwehr ist am Freitag gegen 17.15 Uhr mit drei Fahrzeugen in die Innenstadt ausgerückt, weil in der Sparkassen-Tiefgarage in der Hadwigstraße aus nicht geklärter Ursache Rauch ausgetreten ist.