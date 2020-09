von SK

In einem Mehrfamilienhaus in der Reichenaustraße hat sich am Donnerstag, 10. September, gegen 16 Uhr Rauch gebildet. Das teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Singen sei mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Ursache der Rauchentwicklung war laut Angaben der Feuerwehr vermutlich ein Kurzschluss in der Hauptsicherung des Treppenhauses. Dadurch löste der Feuermelder aus und alarmierte die Bewohner. Verletzt wurde niemand.