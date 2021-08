von Graziella Verchio

Einen Schockmoment mussten Mitarbeiter und Kunden der ZG Raiffeisen-Tankstelle in der Hohenkrähenstraße am Samstagmittag miterleben: ein Raubüberfall am helllichten Tag. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 12.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und zwang den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld. „Es ging alles sehr schnell, keine 30 Sekunden und der Mann war draußen“, schildert ein Tankstellenmitarbeiter das Geschehene gegenüber dem SÜDKURIER. Sein verletzter Kollege wurde später im Krankenhaus ärztlich versorgt, berichtet er.

30 Sekunden, dann war der Mann draußen

Der Täter sei seelenruhig eingetreten, ging dann zielstrebig hinter den Verkaufstresen und gab dem Tankstellenmitarbeiter zwei treffsichere Schläge, sodass dieser zu Boden stürzte. Schnell war die Kasse geöffnet und Bargeld im höheren Hunderterbereich entwendet. Dass zwei Kunden und ein Paketbote mit im Raum waren, schien den Mann nicht zu interessieren. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend aus der Tankstelle vermutlich zu Fuß in unbekannter Richtung. „So abgebrüht wie der war, macht er das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal“, mutmaßt der Tankstellenmitarbeiter.

Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche, etwa 190 Zentimeter große Person mit kräftiger, athletischer Figur. Der Mann war an diesem warmen Tag auffällig mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet, trug einen Mund-Nasen-Schutz sowie eine schwarze Jogginghose und knöchelhohe Schuhe. Außerdem hatte der Mann eine grüne Einkaufstasche mit dem Aufdruck eines Discounters bei sich.

Vor rund einem Monat erst wurde die Agip-Tankstelle in der Rielasinger Straße überfallen. Laut Polizeisprecher Dieter Popp sei ein Raubüberfall jedoch ein relativ seltenes Delikt. „Das liegt daran, dass Tankstellen mit Überwachungsvorrichtungen gut ausgerüstet sind.“ Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, könne die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon (07 41) 477-0, und das Polizeipräsidium Konstanz unter der Nummer (0 75 31) 995-0 entgegen.