Wegen versuchten Einbruchdiebstahls, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt die Polizei Singen gegen einen 44-Jährigen. Gemäß bisheriger Erkenntnisse soll er am Dienstag gegen 19.30 Uhr über eine offen stehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus in der Worblinger Straße gelangt sein und im Obergeschoss eine verschlossene Wohnungstür eingetreten haben.

Dem Bewohner sei es gelungen den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Während der polizeilichen Maßnahmen schrie der Mann den Hitlergruß und beleidigte die Beamten. Er wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Die kaputte Wohnungstür des Geschädigten wurde von hinzugerufenen Kräften des Technischen Hilfswerks repariert.