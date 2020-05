Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 43-jährigen VW-Fahrer, der am Dienstag gegen 12.30 Uhr eine Straßensperre weggeräumt, einen Straßenbauarbeiter angefahren haben und so versucht haben soll, sich den Weg „frei zu fahren“.

Den Hintergrund erläutert die Pressestelle des Polizeipräsidiums folgendermaßen: Die Kreisstraße K6164 zwischen Singen und Steißlingen ist seit Dienstag auf Anordnung der Straßenbehörde von Steißlingen bis zum Kreisverkehr Friedingen wegen anstehender Belagsarbeiten gesperrt. Der 43-Jährige ist nach eigenen Angaben von Friedingen kommend an die Absperrung vor dem Kreisverkehr herangefahen, und hat laut Polizei die Absperrung auf die Seite geschoben, um auf der gesperrten Straße weiterfahren zu können.

Kurz vor dem Kreisel am Steißlinger Industriegebiet „Hard“, wo Straßenbauarbeiter im Begriff waren, die Baustelle einzurichten, wurde er von einem 43-jährigen Arbeiter auf sein Fehlverhalten hingewiesen, da bereits mehrere Verkehrsteilnehmer die Straßensperre missachtet hatten. Darauf soll der Autofahrer laut Angaben des Straßenbauarbeiters komplett ausgerastet sein und den Bauarbeiter bedroht haben. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte nur mit Mühe den ungehaltenen VW-Fahrer beruhigen und kontrollieren. Der Polizeiposten Steißlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.