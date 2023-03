Bei Tagen der offenen Türen präsentierten sich die Gymnasien und Realschulen, um den Familien im Vorfeld des Schulwechsels ihrer Kinder ihr breites Angebotsspektrum zu zeigen. Am Hegau-Gymnasium konnten die Viertklässler ihre neue Schule bei einer Schulhausrallye schon mal etwas kennenlernen. In der Aula herrschte reges Gewusel. An Info-Ständen konnten sich Eltern und Kinder über die Angebote ihrer zukünftigen Schule informieren oder sich mit kulinarischen Angeboten stärken. Doch das Wichtigste für die Viertklässler war wohl die Schulhaus-Rallye. „Wir machen sie zum dritten Mal“, erklärte Schulleiterin Kerstin Schuldt. Dafür hatten sich Abiturienten bereitgefunden, die Gruppen durchs Schulhaus zu führen. So wie Melanie Orozco. Mit ihr ging es in den Chemiesaal, wo die Lehrerinnen Nina Hahn und Kerstin Scholten mit Zauberhüten und brodelnden Flüssigkeiten warteten. „Wir lassen es gerne krachen“, sagte Kerstin Scholten, bevor der Knall einer Explosion erfolgte. Die Kinder durften Zauberflüssigkeiten schütteln und staunten, welche Farbe sie annahmen. Im Bewegungsraum hatte Latein- und Geschichtslehrer Christian Rösch mit Schülern ein kurzes Latein-Theaterstück einstudiert, während im Musiksaal auf Xylophonen und anderen Instrumenten unter Anleitung der Lehrerin Beatrix Engels ein kurzes Stück einstudiert wurde.

Im Untergeschoss kamen die Kinder in das kleine Schwimmbad. „Wir Lehrer nennen das acht Meter lange Becken schon mal Pfütze“, verriet Sportlehrer Tobias Herrmann. In den fünften und sechsten Klassen haben die Schüler dort Schwimmunterricht. Tänzerisch ging es im Dachgeschoss zu, wo Französisch- und Spanischlehrer die Kinder animierten, mitzusingen. Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen sind am Mittwoch, 8. März, und Donnerstag, 9. März, jeweils von 8 bis 17 Uhr. Mitzubringen sind ein Identitätsnachweis des Kindes (Geburtsurkunde oder Personalausweis oder Kinderreisepass) und die Bildungsempfehlung der Grundschule.