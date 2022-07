Eine 51 Jahre alte Radlerin überquerte die Masurenstraße auf dem parallel zu einem Fußgängerüberweg verlaufenden Radweg kurz nach dem Kreisverkehr, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einer auf der Masurenstraße in Richtung Kreisverkehr fahrenden, bevorrechtigten 55-jährigen Frau mit einem Opel. Die Radfahrerin, die laut Polizei keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.