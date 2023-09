Glück im Unglück hatte am Samstagmorgen ein Radfahrer, der von einem Lastwagen erfasst wurde, denn er wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Julius-Bührer-Straße in die Rielasinger Straße. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, hielt der 49 Jahre alte Lasterfahrer verkehrsbedingt an der Ampel an der Einmündung zur Julius-Bührer-Straße. Ein 55 Jahre alter Pedelec-Fahrer hielt demnach neben dem Lastwagen. Als die Ampel auf Grün schaltete, bog der Laster nach rechts ab und berührte dabei den Radfahrer, der ebenfalls gerade losfuhr.

Der 55-Jährige, der sich im toten Winkel des Lasters befand, stürzte, verletzte sich laut der Polizeimitteilung aber nur leicht. Allerdings brach der Rahmen des Fahrrads, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand.

Der Schwächere gibt nach?

Die Polizei rät Zweiradfahrern zu besonderer Vorsicht und gibt Tipps. So sollten Radfahrer eher hinter als neben einem Lastwagen warten – und das so lange, bis der Laster komplett abgebogen ist, um nicht in gefährliche Situationen zu geraten. Die Polizisten raten außerdem zu ausreichendem Abstand, damit man nicht von einem Lastwagen erfasst wird. Radfahrer sollten bedenken, dass sie im Vergleich zum Laster der schwächere Verkehrsteilnehmer sind – und daher nicht auf ihr Vorrecht pochen.

Und als Test: Wenn ein Radfahrer den Lastwagenfahrer nicht sehen kann – etwa im Spiegel – kann der Lasterfahrer auch den Radfahrer nicht sehen.