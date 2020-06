Seit vielen Jahren moderiert Michael Fleiner den Sponsorenlauf für die Freizeiteinrichtung BeTreff. Dieser musste in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aber abgesagt werden. Um die Singener Lebenshilfe als Träger der Einrichtung für Behinderte dennoch finanziell zu unterstützen, startete Fleiner nun eine private Spendenaktion: Am morgigen Sonntag, 21. Juni, wird er auf sein Mountainbike steigen und unter dem Motto „7 Stunden Mountainbiking für einen guten Zweck“ kräftig in die Pedale treten. Wie bei regulären Sponsorenläufen hofft er auf Spenden für jeden gefahrenen Kilometer.

Um viele Leute zu erreichen, sprach er über WhatsApp Freunde und Bekannte an und stellte ein Video zu seinem Vorhaben auf Facebook. Mit der Resonanz hatte er nicht gerechnet: „Über 3000 Nutzer haben es angeschaut, und ich wurde von Sponsoren direkt angeschrieben“, erzählt Fleiner. Darunter seien auch Firmen, die bis zu drei Euro pro Kilometer sponsern wollen. 150 Kilometer Fahrtstrecke hat er angesetzt, das sind zwei Runden um den Untersee und eine Runde durch den Hegau. Und er wird nicht allein in die Pedale treten – mitradeln werden Freunde, darunter Daniel Bensberg vom SÜDKURIER und Phillip Marschall, Trainer vom Bodensee-Fit-Team.

„Ich bin total geplättet“, ist Michael Fleiner selbst erstaunt, wie gut sich seine kleine Aktion entwickelt hat. Zu Sponsoren aus der hiesigen Umgebung kamen weitere dazu, selbst aus Überlingen am See, wo man den Sponsorenlauf für den BeTreff gar nicht kennt. „Wir hoffen auf Spender, die noch dazu kommen und auch Läufer, die beim nächsten regulären Lauf mitmachen“, denkt er an die Zukunft. Michael Fleiner hofft auf viele Spenden: „Wir schaffen das“, sagt er. Das Team sei hochmotoviert. Er geht davon aus, dass sie gegen 15 Uhr bei der Lebenshilfe in der Mühlenstraße eintreffen werden.

Das Spendenkonto: Lebenshilfe Singen-Hegau, Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN: DE 33 69250035 0003502002, Zweck: Lebenshilfe