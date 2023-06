Schon zum sechsten Mal werden sich in Singen außergewöhnliche Wettkampfteilnehmer auf der Aach auf die Strecke begeben: 7000 Gummi-Enten schwimmen am Samstag, 22. Juli, für den Förderverein des Lions Club Singen-Hegau für einen guten Zweck. Mit dem Erlös fördert der Serviceverein wieder die Projekte „Klasse 2000“ für Grundschüler und das Jugendprogramm „Lions Quest“ für zehn- bis 15-jährige Mädchen und Jungen an Schulen in Singen und im Hegau.

Das Rahmenprogramm Nach fünfjähriger Pause veranstaltet der Förderverein des Lions Club Singen-Hegau am Samstag, 22. Juli, das 6. Singener Entenrennen. Um 14.30 Uhr gehen die Enten von der Scheffelbrücke beim Aachbad auf die Strecke zum Wehr an der Musikinsel. Ab zirka 12.30 Uhr bis 18 Uhr werden der Musikverein Überlingen und die Old Fellows aus Volkertshausen das Rennen auf dem Stadtgartengelände musikalisch umrahmen. Auch für Bewirtung ist gesorgt. Lose sind auf dem Singener Wochenmarkt, bei der Weinhandlung Baumann in der Freiheitstraße und bei C+C Netzhammer sowie in der Buchhandlung am Markt in Engen erhältlich. (ros) Diese Projekte werden gefördert Mit dem Erlös werden im Projekt „Klasse 2000“ soziale und persönliche Kompetenzen und eine positive Einstellung zur Gesundheit bei Kindern der ersten bis zur vierten Klasse gefördert. Das Jugendförderprojekt „Lions Quest“ richtet sich mit Seminarangeboten an Lehrkräfte, um junge Menschen beim Erwachsenwerden unterstützen zu können.

Die Zuschauer erwartet wieder ein vergnügliches Gummi-Enten-Spektakel, das schon bei den bisherigen Veranstaltungen Volksfestcharakter angenommen hat. Die 7000 Gummi-Enten werden um 14.30 Uhr an der Scheffelhalle im Pulk in die Aach gekippt und schwimmen mit der Strömung zum Wehr an der Musikinsel. Dort kommen sie hintereinander in einer Art Trichter einzeln an. Den ersten 100 Ankömmlingen werden unter notarieller Aufsicht die Preise zugeordnet.

Nach dem Entenrennen – wie auf diesem Archivbild bei einer der vergangenen Veranstaltungen – werden die 7000 quietschgelben Enten von den Lions Club Mitgliedern mit viel Körpereinsatz wieder aus der Aach aufgesammelt.

„Die 7000 Enten gingen schon beim ersten Rennen an den Start, wir haben sie durchgezählt und alle sind wieder dabei“, versichert Pius Netzhammer als Vorsitzender des Fördervereins. Denn wer von der Strecke abkommt und am Rand festhängt, wird von Mitgliedern der DLRG und der Jugendfeuerwehr eingesammelt und wieder auf die Strecke gebracht.

Auch der Preis je Los von 3 Euro wurde trotz Krisen und Inflation nicht erhöht, denn es gehe um größtmögliche Beteiligung und damit Geld für einen guten Zweck. Im Gegenzug warten auf die Losbesitzer mit den Startnummern der Gewinner-Enten, die unter den ersten 100 das Ziel erreichen, Preise im Wert von gesamt 8000 bis 9000 Euro. Darunter ein Fahrradgutschein über 1000 Euro, ein Zeppelin-Rundflug für zwei Personen und Gutscheine für Reisen und den Europapark.

Im Vergleich zu anderen Lotterien seien die Gewinnchancen sehr hoch, wie die Macher erklären. Pius Netzhammer und auch der neugewählte Präsident des Lions Club Andreas Lier sowie sein Vorgänger Markus Lauber hoffen auf rege Beteiligung der Bevölkerung. In der Regel im Zweijahresrhythmus angeboten, seien nach fünfjähriger Pause auch Sponsoren wieder dabei, die das Rennen seit der ersten Veranstaltung des Fördervereins im Jahr 2010 unterstützen.