Ein lang gehegtes Wunschprojekt soll jetzt Wirklichkeit werden, wie Udo Engelhardt in einer Pressemitteilung der Initiative Stark im Süden ankündigt. „Gut gespielt! – der Brettspieltreff“ heißt es am Samstag, 9. September, in der Begegnungsstätte Siedlerheim an der Worblinger Straße. Sven Jablonski ist der Initiator der Initiative, unterstützt wird er dabei von seiner Frau Irem, der Quartiersinitiative „Stark im Süden“ und dem Verein Kinderchancen Singen.

Verbunden mit seiner Einladung sagt Ideengeber Jablonski: „Ganz egal, ob erfahrener Brettspieler oder ob man aus Neugierde mal etwas Neues ausprobieren möchte – alle sind willkommen und mit einem breiten Angebot an Spielen dürfte für jeden etwas Passendes zu finden sein.“

Bei „Gut gespielt“ werden verschiedene Brett-, Karten- und Würfelspiele zum Spielen zur Verfügung gestellt – von einfachen Spielen für zwischendurch, bis zu längeren Kennerspielen. Es stehen mehrere Tische bereit, sodass Platz für einige Gruppen gegeben ist. Nach Möglichkeit werden die Spielregeln vorgestellt, um den Einstieg möglichst leicht zu machen.

„Zu den Spielterminen können auch eigene Spiele mitgebracht werden, für die sich vielleicht andere Mitspieler begeistern lassen“, erklärt Jablonski die offen gehaltenen Spielregeln für das Treffen. Die Spielangebote sind kostenfrei und Anmeldungen nicht erforderlich. Getränke und Snacks sollen auf Spendenbasis ebenfalls zu den Treffen angeboten werden.

Für alle Interessierten, die am Samstag nicht zum ersten Brettspieltreff kommen können, gibt es dann am Mittwoch, 13. September, einen Alternativtermin. Während zum Start am Samstag, 9. September, von 16 bis 19 Uhr gespielt werden soll, heißt es dann immer an jedem dritten Mittwoch im Monat jeweils von 18 bis 21 Uhr und an jedem ersten Samstag von 16 bis 19 Uhr „Gut gespielt und Herzlich Willkommen“, wie Udo Engelhardt in der Pressemitteilung ankündigt.

Mehr Informationen im Internet:

http://www.sis-singen.de