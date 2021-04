Singen vor 4 Stunden

Psychisch krank und auf einmal obdachlos: Ein 32-Jähriger wird zum Grenzfall für Familie und Behörden

Eigentlich ist für alles gesorgt: Ein 32 Jahre alter Mann aus Singen ist zwar psychisch krank, wird aber gesetzlich betreut. Doch was passiert in einer Ausnahmesituation, wenn die Obdachlosigkeit droht und ein Betreuer nicht handelt? Die Schwester des Betroffenen schildert die Not der Familie. Und Behörden erklären, was möglich ist – und was nicht.