Externe Prüfer von Onko-Zert haben das Krebszentrum am Hegau-Bodensee-Klinikumim Rahmen von Rezertifizierungsaudits geprüft. Das Ergebnis macht Zentrumsleiter Jan Harder, wie es in einer Pressemitteilung des Singener Krankenhauses heißt, stolz: „Die erfolgreiche Rezertifizierung nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ohne Einschränkung haben uns die Prüfer bescheinigt, dass bei uns Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen auf höchstem Niveau und nach den allerneuesten Erkenntnissen und Richtlinien durchgeführt wird“, so Harder.

Das unabhängige OnkoZert-Institut arbeite im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft und habe positiv hervorgehoben, dass der Zentrumsgedanke am Klinikum Singen vorbildlich gelebt werde. Geschäftsführer Bernd Sieber bekräftigte die Absicht, das Onkologische Zentrum am Klinikum Singen weiter entwickeln und stärken zu wollen, um den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft auf Zentrenbildung und Spezialisierung zu folgen.

GLKN-Geschäftsführer Bernd Sieber freut sich zusammen mit Chefarzt Jan Harder, Leiter des Onkologischen Zentrums am Klinikum Singen, über die erfolgreiche Rezertifizierung des Krebszentrums und seiner angegliederten Organkrebszentren. | Bild: Andrea Jagode /GLKN

Darüber hinaus sei auch die Erstzertifizierung für das Nierenkarzinomzentrum gelungen. „Sowohl bei Nieren – als auch beim Blasenkrebs sind jährlich steigende Patientenzahlen zu beobachten“, beobachtet Anja Dürr-Pucher als Koordinatorin des Krebszentrums. Wie es in der Pressemitteilung heißt, laufen bei ihr die Fäden des Krebszentrums und seiner einzelnen Organkrebszentren zusammen. Sie bereitet die jährlichen Überwachungsaudits und die alle drei Jahre stattfindenden Rezertifizierungen vor. Geplant sei am Klinikum Singen auch eine abteilungsübergreifende Palliativstation, wie die Koordinatorin berichtet. Um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten arbeiten die Fachärzte eng mit Pflegekräften, Mitarbeitern der onkologischen Fachpflege, Physiotherapeuten, Psychoonkologen, Sozialarbeitern und Ernährungsexperten und der Brückenpflege zusammen. Zum großen interdisziplinären Netzwerk zählen auch die zuweisenden Ärzte in der Region, die Selbsthilfegruppen im Landkreis Konstanz, aber auch die beiden Universitätskliniken Freiburg und Tübingen und einige weitere Netzwerkpartner.