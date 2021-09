Mit Messern, Schlagstock, Faustschlägen und Fußtritten wurde das Hauptopfer der Singener Messerattacke am 14. Dezember im vergangenen Jahr angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Nun hat einer der acht Angeklagten vor Gericht ein Teilgeständnis abgelegt.

Im Prozess um die Messerattacke, die sich am 14. Dezember in der Singener Südstadt abspielte, gab es am heutigen zweiten Verhandlungstag ein erstes Teilgeständnis.Der Angeklagte Jehad E. räumte ein, mit einer langen Stange Schläge verteilt zu haben.