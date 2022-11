Die evangelische Kirche im Kreis hat einen neuen Dekan und altbekannte Probleme. Jetzt hat Markus Weimer zur Bezirkssynode eingeladen. In der Singener Paulus-Kirche haben sich haupt- und ehrenamtliche Vertreter des Kirchenbezirks getroffen, um Rahmenbedingungen für die Zukunft auszuloten. Unter dem Leitmotiv „Wir schaffen Räume – lokal, regional, digital“ ging es darum, über Struktur und Strategie des evangelischen Kirchenbezirkes zu beraten.

Kreis Konstanz Pfarrer Markus Weimer ist neuer Dekan für den Kirchenbezirk Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

40 Mitglieder der Synode waren aufgerufen, sich mit dem Strategieprozess im Kirchenbezirk zu beschäftigen. „Wir haben die Chance, neue Räume zu schaffen und diese mit kreativen Angeboten zu füllen“, so Markus Weimer, als Nachfolger von Hiltrud Schneider-Zimbal neuer Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz. „Die Gesellschaft und die Rahmenbedingungen verändern sich. Es ist unsere Aufgabe, darauf zu reagieren und gemeinsam zu überlegen, wie Kirche zukünftig im Kirchenbezirk aussehen kann. Es geht darum, sich auf unsere Wurzeln zu besinnen und den Glauben authentisch und vielfältig miteinander zu leben und zu teilen“, so Weimer weiter.

Dekan Markus Weimer am Podium der Paulus-Kirche zur Bezirkssynode in Singen. | Bild: Jana Mantel

Den Synodenmitgliedern wurde – wie es in der Pressemitteilung heißt – der aktuelle Stand der Planungen vorgestellt. Sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche hätten im letzten halben Jahr an der zukünftigen Strategie gearbeitet. Dabei lauteten die Fragestellungen, wie mögliche Kooperationsräume aussehen können und welche innovativen Ideen es schon gebe. Auf Orte, wo gute Zusammenarbeit bereits stattfindet, soll das Augenmerk gerichtet werden. Gelte es doch Kooperationen auszubauen, um mit den Reduktionsvorgaben der Landeskirche zurecht zu kommen. Denn trotz des schwindenden Einflusses müsse Kirche lokal, regional und digital präsenter sein.

Die Ergebnisse seien auf der Synode leidenschaftlich diskutiert worden. So lautete ein Vorschlag laut Pressemitteilung, dass der Bezirk sich künftig in sechs Kooperationsräume aufteilt, wobei jede Gemeinde für sich bestehen bleiben soll. In den Kooperationsräumen solle über gemeinsame Angebote, wie Gottesdienste, Konfirmanden-Zentren oder Seniorenangebote nachgedacht werden. „So können wir einander unterstützen, Synergien bündeln und gemeinsam mehr Menschen erreichen“, erläuterte Dietmar Heydenreich, Diakonie-Pfarrer in der Südstadtgemeinde Singen, den Ansatz.

Das sagt die Studie Sinkende Mitgliederzahlen prophezeit die „Freiburger Studie“ der evangelischen Landeskirche. Sie geht von einem Rückgang um 50 Prozent bis zum Jahr 2060 aus. Damit sinken auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer als wichtigster Beitrag zur Finanzierung kirchlicher Arbeit. Bis ins Jahr 2036 rechnet die Landeskirche mit über 30 Prozent weniger Finanzmitteln und dementsprechend auch weniger Personal. Neben zurückgehenden Finanzen sei auch an ein Mangel an Pfarrerinnen und Pfarrern festzustellen. Mehr Info: www.ekikon.de/strukturausschuss

Die Mitglieder der Synode hätten über die Ideen beraten und sowie Fragen als auch Empfehlungen in den Bezirkskirchenrat zurückgegben. Dieser ist nun – wie es in der Pressemitteilung heißt – aufgerufen, einen ersten Beschluss bezüglich der Kooperationsräume zu fassen.

Auch die Kirche nutzt Handy-App für schnelleren Kontakt

Zum Höhepunkt der Tagung sei die Einführung einer App für jede Kirchengemeinde geworden: Dadurch solle die Zusammenarbeit verbessert und die Reichweite an Informationen und Angeboten stark erhöht werden. „Wir freuen uns sehr, dass der Kirchenbezirk hier Neuland betritt“, betonte Dekan Weimer. Dies ermögliche, besser miteinander ins Gespräch zu kommen: „Ich bin sehr dankbar, dass alle Gemeinden mitziehen und die Synode eine produktive Zusammenarbeit ermöglicht.“