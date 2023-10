„Die Zeiten des englischen Rasens sind vorbei“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Vorstellung des „Natur nah dran“-Projekts an der Tittisbühlschule in Singen. Nachdem sich die Stadt Singen erfolgreich bei dem Projekt beworben hatte, seien mehrere Flächen in der Stadt ökologisch umgestaltet worden, erzählte Häusler.

Ziel des Projekts sei es, für eine große Artenvielfalt zu sorgen und die Menschen zum eigenen Pflanzen von Wildstauden und Wildblumenzwiebeln auf ihren Balkonen und Terrassen zu animieren. Das Projekt solle die Stadt zum Umdenken reizen, so der OB. Er lobte die Beteiligten des Projekts, unter anderem die jungen Schüler der Bio-AG des Hegau Gymnasiums, die sich bei den Pflanz-und Pflegearbeiten beteiligten.

Nährstoffreicher Boden wird gegen Kompost und Schotter ausgetauscht

Die Neugestaltung der Grünflächen erfolge durch ein Austauschen des alten, nährstoffreichen Bodens mit neuem, nährstoffarmen Boden aus Kompost und Schotter, erklärte Sindy Bublitz von der städtischen Abteilung Umwelt- und Naturschutz. Dadurch entstehe eine unkrautfreie, nährstoffarme Substratschicht, in der sich die neue Bepflanzung gut entwickeln könne. Die Beete sollen zügig wachsen und in Zukunft wenig Pflege benötigen.

In den neuen Boden seien dann allein in das Staudenbeet der Tittisbühlschule 1200 Blumenzwiebeln und Blütenpflanzen in Handarbeit gesetzt und gesät worden. Geplant worden sei das Konzept von dem renommierten Naturgartenplaner Reinhard Witt und dem NABU Baden-Württemberg, erklärte Bublitz. Auch der Saumwall an der Tittisbühlschule sei mit über 1200 Blumenzwiebeln bepflanzt worden – mit besonders robusten und widerstandsfähigen Pflanzen.

Im nächsten Frühjahr sollen die Pflanzen noch einmal bewässert werden, das sei danach wohl aber nicht mehr nötig, sagte Bublitz. Wenn die Pflanzen in sehr trockenen Hitzeperioden oberirdisch absterben und nicht mehr attraktiv aussehen, solle man sich aber nicht wundern. „Sobald es wieder feuchter wird, treiben sie neu aus oder vermehren sich aus Samen“, erläuterte sie.

Auch ein Staudenbeet mit 1200 von Hand gesetzten Blumenzwiebeln und gesäten Blütenpflanzen wurde an der Tittisbühlschule in Singen angelegt. | Bild: Fleur Albertini

In Singen seien insgesamt sechs Grünflächen neu gestaltet worden: Ein Teil der neu gestalteten Grünflächen befindet sich zum Beispiel in der Steißlingerstraße und am Berliner Platz, am Rathaus oder auch an der Tittisbühlschule. Die meisten Grünflächen seien von den Technischen Diensten der Stadt neu gestaltet worden, bei den beiden Grünflächen an der Tittisbühlschule sei der Radolfzeller Betrieb Gnädinger Landschaftsbau beteiligt gewesen.

Das Programm für mehr Artenvielfalt Die Stadt Singen hatte sich erfolgreich für das „Natur nah dran“-Programm des Landes Baden-Württemberg beworben und ist eine von 15 Kommunen im Bundesland, die nun mit der Umsetzung begonnen hat. Innerhalb der Stadt seien sechs Grünflächenbereiche neu umgestaltet worden, um die Artenvielfalt zu steigern und die Bürger zum Pflanzen von Wildstauden und Wildblumenzwiebeln auf den Balkonen und Terrassen zu animieren, erzählt Sindy Bublitz von der Abteilung Umwelt- und Naturschutz. Zu den Beteiligten des Projekts gehören die Technischen Dienste der Stadt, die Initiative Stadtgrün, die BUND-Gruppe Singen, Gnädinger Landschaftsbau und die Schüler der Bio-AG des Hegau Gymnasiums.

Das Projekt hat vom Land und der Stadt Singen jeweils 15.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen, so Sindy Bublitz. Betreut sei das einjährige „Natur nah dran“-Projekt vom Nabu. Die Schwerpunkte des Projekts liegen bei Wildstaudenbeeten und Blütenwiesen. „Wir hoffen, dass das Konzept sich bewährt“, sagte Bublitz.