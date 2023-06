Zum Inselfest der Jugendmusikschule Singen kündigt Schulleiterin Annette Tinius-Elze ein besonderes Projekt an. „Am Samstag, 1. Juli, um 13.30 Uhr, erfolgt auf der Musikinsel die Präsentation eines besonderen Videoclips als Open-Air-Installation“, schreibt Tinius-Elze in der Presseankündigung. Das musikpädagogische Projekt „So klingt Singen“ habe bereits für Begeisterung bei den jungen Instrumentalschülern gesorgt. Das Projekt, das eine Vertonung eines Films über die Stadt Singen zum Inhalt hat, wurde unter der Leitung von Tinius-Elze in Zusammenarbeit mit den Musikdesign-Studenten Josef Häusel und Joshua Hank der Trossinger Musikhochschule und Trompetenlehrer Jens Gödel konzipiert.

Schüler der Instrumentalklasse von Gödel, Andrea Binder (Flöte) und Rudolf Hein (Schlagzeug) nahmen instrumentale und vokale Klänge zu dem von Häusel und Hank produzierten Film auf und arrangierten diese in einer von den Studenten geleiteten Produktions-Session im neuen Tonstudio der JMS.

Das Projekt begann im August und September 2022 mit der Erstellung eines Videos, das eigene Bildaufnahmen Singener Traditionen und Sehenswürdigkeiten von Häusel und Hank sowie Material aus dem historischen Stadtarchiv, dem Narrenverein und der Musikschule enthält. Von Oktober 2022 bis April 2023 sammelten Schüler der Trompeten-, Flöten- und Schlagzeugklassen mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte Audiomaterial zu dem Film. Die Aufnahmen wurden mit Hilfe der Musikschul-iPads erstellt. Am 15. Mai 2023 fand die Studio-Session statt, bei der die Schüler vom Grundschul- bis zum Abiturienten-Alter im Tonstudio der Jugendmusikschule zusammenkamen, um die aufgenommenen Klänge und Musikstücke zu arrangieren. Zur Präsentation am 1. Juli mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern sind der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler und die betreuenden Professoren der Hochschule für Musik Trossingen, Philipp Ahner und Florian Käppler, eingeladen. Die Schüler, ihre Lehrkräfte und das gesamte Team freuen sich darauf, ihre kreativen Ergebnisse dieses außergewöhnlichen Projektes der Öffentlichkeit vorstellen zu können.

Das traditionelle Inselfest, das der Förderverein der Jugendmusikschule veranstaltet, findet von 13.15 bis etwa 17 Uhr statt. Für Verköstigung ist gesorgt, der Elternbeirat lädt außerdem zu Kaffee und Kuchen in die Cafeteria im Foyer des Pavillons ein. Von 11 bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür zahlreiche Instrumente und Gesang kennenzulernen. Für die Jüngeren finden Schnupperstunden im Elementarbereich statt. Der Eintritt ist frei. Das Inselfest der Musikschule findet bei jeder Witterung statt.

Mehr Informationen unter www.jugendmusikschule-singen.de, E-Mail: jugendmusikschule@singen.de, Telefon: 07731 983640