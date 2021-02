Die globalen Auswirkungen des Coronavirus machen sich auch in den Weltläden bemerkbar. Die Einhaltung der Lieferketten sind das große Thema im fairen Handel. „Von der Baumwolle auf dem Feld bis zum fertigen Kleidungsstück sind es viele Stationen, die schwierig zu kontrollieren sind“, weiß Waltraud Spellenberg, die vor 40 Jahren den Weltladen in Singen mitbegründete. Staatsministerin Theresa Schopper und Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, beide Bündnis90/Die Grünen, rückten bei einem Besuch die Notwendigkeit des fairen Handels in den Fokus.

Hurrikans zerstörten Häuser und Anbauflächen – auch von Kaffee, der in Singen verkauft wird

„Für die Menschen im globalen Süden ist der faire Handel lebensnotwendig. Wir brauchen faire Preise, damit sie ihr Leben selbst gestalten können“, sagte die Staatsministerin Theresa Schopper. Der Singener Weltladen hat rund 100 Projektpartner, die auf Unterstützung angewiesen sind. In Pandemiezeiten sei das Thema Klimawandel in den Hintergrund gerückt, bedauert Waltraud Spellenberg.

Drei ungewöhnlich starke Hurrikans hätten in drei südamerikanischen Ländern im November Häuser beschädigt und Anbauflächen zerstört. „Die Corona-Pandemie bringt die Kaffeeproduzenten ohnehin schon an ihre Belastungsgrenze, nun sind die Ernten zu einem großen Teil zerstört“, weiß Spellenberg, dass auch Projektpartner des Singener Weltladens direkt betroffen sind.

Transparenz schaffen und Verantwortung übernehmen

Da durch Überschwemmungen und Dürren immer mehr Menschen existentiell betroffen sind, müsse das Thema Klimawandel mehr in den Fokus rücken: „Die Kleinbauern sind auf den Welthandel angewiesen, wir müssen Transparenz in den Lieferketten schaffen und Verantwortung übernehmen“, so Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger. Da die Weltläden neben Kunsthandwerk auch Lebensmittel führen, sind sie in Corona-Zeiten geöffnet. Der Weltladen-Dachverband als zentrales Netzwerk unterstützt die Läden. Zudem wurde in der Pandemie ein spezieller Fonds gebildet, an den die Weltläden die Mehrwertsteuersenkung weitergeben.

Für die derzeitige Notlage wurde ein Spendenkonto eingerichtet Heidelberger Partnerschaftskaffee e.V., IBAN DE 92 6725 0020 0003 5511 72, Verwendungszweck Solifonds Hurrikan