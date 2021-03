Elektromobilität ist weltweit auf dem Vormarsch. Aber es bleiben die Fragen: Wie lange hält die Batterie? Woher kommt der Strom? Und im Einsatz im Linienverkehr: Wie viele Kilometer kann ein E-Bus mit einer Ladung fahren? Um wichtige Daten über die Reichweite und den zukünftigen Einsatz von E-Bussen in dieser Gegend zu testen, wird in Kooperation zwischen Landkreis und dem Verkehrsunternehmen Stadtbus Tuttlingen Klink am 11. und 12. März auf fünf Linien ein E-Bus im Testbetrieb unterwegs sein.

Zu einer Testfahrt vorab starteten Landrat Zeno Danner mit Vertretern des Landratsamtes, Busunternehmer Rainer Klink und Oberbürgermeister Bernd Häusler auf eine Tour der Stadtlinie. Mario Seidenschwarz als Vertreter des Herstellers Iveco erläuterte die technischen Daten. Der Motor mit einer Leistung von 160 Kilowatt könne mit einer Ladung 400 Kilometer im Stadtverkehr und bis zu 280 Kilometer im Regionalverkehr zurücklegen, wobei sich die Reichweite im Winter reduziere, so Seidenschwarz. Schnelles Laden während der Fahrt sei nicht nötig, das Aufladen im Betriebshof, wo die E-Busse abgestellt werden, würde ausreichen. Das Konzept wäre schon praxisnah, die Nachfrage laufe in Deutschland aber nur schleppend. Die Kosten für einen E-Bus betragen 450 000 Euro.

Der Iveco-Elektrobus, der bald im zweitägigen Betriebseinsatz im Linienverkehr unterwegs sein wird, hält am Singener Busbahnhof. | Bild: Christel Rossner

Das Unternehmen Klink hat im Landkreis Konstanz 65 Diesel-Busse im Regionalverkehr im Einsatz, der Bereich Elektromobilität ist für die Firma aber Neuland. Aber: „Die E-Busse werden kommen“, ist Rainer Klink überzeugt. In den Regionen Tuttlingen, Tübingen und Reutlingen seien E-Busse des Unternehmens schon im Einsatz. E-Busse erforderten aber eine völlig neue Logistik: „Das Gesicht des Omnibus-Betriebs wird sich komplett verändern“, so Rainer Klink. Das Hauptproblem sei aber die Verfügbarkeit von Strom.

Um den Einsatz von E-Bussen im Landkreis Konstanz zu testen, starteten OB Bernd Häusler, Landrat Zeno Danner und Busunternehmer Rainer Klink (von links) eine Testfahrt. | Bild: Christel Rossner

Für Landrat Zeno Danner ergeben E-Busse nur einen Gewinn, wenn ökologisch produzierter Strom genutzt wird: „Da müssen wir besser werden. Mit Adrienne Metzl habe der Landkreis jetzt eine Klimamanagerin, die damit begonnen habe, ein Klimaschutz-Konzept für den Landkreis zu erarbeiten. Nach den Anfängen mit Solarzentren und Anlagen auf Schulen und Dienstgebäuden soll keineswegs Schluss sein. Der Landkreis habe jedes Jahr eine halbe Million Euro für den Klimaschutz in den Haushalt eingestellt. Landrat Danner formuliert es so: „Das Problem ist, wo kommt der Strom her und wo können wir Energie im Kreis einsparen?“ Zudem sei die Frage, wie der Strom in die Gemeinden komme, dazu brauche es Austausch und Zusammenhalt. Sollte der Einsatz von E-Bussen erfolgreich sein, werde der Landkreis auch E-Busse einsetzen. Dem stimmt auch OB Bernd Häusler zu. Wenn 2026 ein neuer Vertrag für den Stadtlinienverkehr abgeschlossen wird und ökologischer Strom zur Verfügung steht, werde die Stadt auf jeden Fall Strombusse nutzen.

