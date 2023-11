Vor ausverkauftem Haus spielten der niederländische Pianist und Keyboarder Peter Bartmanns und Sängerin Barbara Mauch in der Skylounge im Mac Museum. Sie präsentierten ein abwechslungsreiches Programm.

Bartmanns war schon in den vergangenen Jahren beim Assfalg Benefizkonzert für das Kinderheim St. Peter und Paul aufgetreten, auch dieses Jahr konnte er das Publikum begeistern. „Entscheidend ist in der Musik immer der Klang“, sagte er. Und klanglich wurde einiges geboten: Der Pianist präsentierte Stücke von Bach, irische Stepptanzmusik, einige Jazznummern und moderne Klassiker von Queen und Céline Dion. Virtuos überzeugte der Niederländer in jeder erdenklichen Stilrichtung. Das Besondere: Jeden Klang, ob E-Gitarre, Kirchenorgel oder Schlagzeug, produzierte er mit seinem Keyboard. Er füllte den musikalischen Raum ohne weitere Begleitung. Anschließend spielte er gemeinsam mit der Sängerin Barabara Mauch. Sie trat zum ersten Mal beim Benefizkonzert auf, viel Überzeugungsarbeit sei aber nicht nötig gewesen: “Ich musste nur einmal anrufen“, so Helmut Assfalg, der das Konzert organisiert hatte.

Ganz in Rot und mit viel Ausdruck und Witz schmetterte sie Lieder über den neuen Thermomix oder den verspäteten Postboten, sang Chansons von Édith Piaf und präsentierte einige Kabarettnummern im Stil der 1920er Jahre. Gemeinsam animierte das charismatische Duo das Publikum zum Mitsingen, brachte die Zuschauer zum Lachen und erntete viel Applaus. Künstlerisch arbeiten die beiden Musiker schon länger zusammen. In der Vergangenheit hatte Bartmanns bereits einige Lieder für die Sängerin vertont, gemeinsam auf der Bühne standen sie jüngst aber zum ersten Mal.

Im vergangenen Jahr wurden beim Benefizkonzert mehr als 4000 Euro gesammelt, in diesem Jahr werde der Betrag wohl ähnlich hoch ausfallen, so Assfalg. Die Spendengelder setzen sich aus dem Verkauf der Eintrittskarten und den Spenden verschiedener Firmensponsoren zusammen.