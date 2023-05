Immer wieder drehen sich Passanten um, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind. Denn auf dem Platz geht es lauter zu als sonst. Zum zweiten Mal hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit, am 1. Mai, auf den Herz-Jesu-Platz geladen.

Federführend wird die Veranstaltung von der IG Metall organisiert. In deren Lager zeigt man sich schon zur Mittagszeit mit der Resonanz zufrieden. „Es ist gut, dass so viele Menschen heute hier in Singen Gesicht zeigen“, ruft Frederic Striegler der Menge zu. Die muss sich zum größten Teil unter Regenschirmen verstecken. Striegler vertritt zusammen mit weiteren spontanen Rednern die erkrankte Hauptrednerin Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

Für Frederic Striegler steht außer Frage, dass die Veranstaltungen am 1. Mai von großer Bedeutung für die Arbeitnehmer sind: „Es ist wichtig, die Botschaften für Beschäftigte in Öffentlichkeit zu tragen“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Schwerpunkte seien für die IG Metall in diesem Jahr nach wie vor der Ukrainekrieg und Preisentwicklungen. Vor allem letztere würden für Arbeitnehmer immer weiter in den Fokus rücken. „Die Preise laufen uns davon“, so Striegler. Dies sei schon lange keine Wohlstandfrage mehr, sondern habe sich zu einer Überlebensfrage entwickelt.

Gute Kontakte zu Singener Arbeitgebern

Zudem seien für Singen die steigenden Energiepreise ein wichtiges Thema. Denn die Hohentwiel-Stadt habe viele energieintensive Industrieunternehmen. Um für die Krisen der Zeit gewappnet zu sein, sei es für die Gewerkschaft wichtig, mit den Arbeitgebern in engen Kontakt zu stehen. Und dieser sei im Hegau gut.

Auch Oberbürgermeister Bernd Häusler (rechts) schaut am 1. Mai auf dem Herz-Jesu-Platz vorbei. Hier im Gespräch mit Stadtrat Walafried Schrott (SPD, Mitte)) und Hans-Peter Storz, Landtagsabgeordneter der SPD. | Bild: Matthias Güntert

Auch Hans-Peter Storz, SPD-Landtagsabgeordneter, hebt die Arbeit der Gewerkschaften hervor, denn starke Gewerkschaften würden für gerechte Löhne sorgen. „Ein fairer Lohn ist kein Geschenk, sondern eine gerechter Lohn für das, was geleistet wird“, so Storz weiter. Für ihn sei es aber auch wichtig, nach mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine, den Tag auch zu nutzen, um auf die russischen Verbrechen im ukrainischen Angriffskrieg hinzuweisen.