Denn genau in dieser Zeit las HEGAU-Geschäftsführer Axel Nieburg vom Projekt “Zwischenrich” der Allgemeinen Luzerner Baugenossenschaft – sah Parallelen und die einmalige Chance eines Kunstfestivals auf Zeit in der Romeiasstraße. Der zunächst fixe Gedanke wuchs über Monate – und wurde schlussendlich mit Hilfe des künstlerischen Leiters Jörg Lillich umgesetzt: So entstand in den mittlerweile leerstehenden Arbeiterwohnungen ein Kunst- und Kulturfestival, wie es Singen noch nicht gesehen hatte: Die ARTE ROMEIAS! Dutzende Künstler und Künstlerinnen besiedelten die Wohnungen, entwickelten Ausstellungen, Skulpturen, Street-Art, es gab Konzerte, Performances, Lesungen und Theater und einen Publikums-Ansturm, mit dem so niemand gerechnet hätte. Nicht wenige Besucher und Besucherinnen ulkten, dass die Baugenossenschaft hier doch ein festes Kulturzentrum installieren sollte – doch der große Reiz der ARTE ROMEIAS lag in ihrer Vergänglichkeit. Und so reifte der Abriss zum finalen Kulturmoment. Das Baggerballett entblätterte mit der Abrissbirne ein mehrstöckiges Kunstwerk von Bert Binnig. Die ARTE ROMEIAS war Geschichte und die Zeichen standen auf Neuanfang. Und hier schließt sich der zu Beginn geöffnete Kreis, denn zwischen den hinterlegten Spuren von Singener Arbeitergeschichte und Kunstfestival entstand ein ganz und gar ungewöhnlicher Neubau in der Romeiasstraße: Die Praxedis-Gärten!

Wer vor einigen Jahren durch die Singener Romeiasstraße fuhr, dem stachen unwillkürlich die hier aufgereihten Arbeiterwohnungen in den Blick. Der langgezogene Altbau, 1936 gebaut, beinahe blockartig an die Straße gereiht, war ungewöhnlich für die hiesigen Gefilde. Eine möglichst praktikable Architektur, die aber nicht wirklich gut gealtert war. Bereits in den 90er Jahren hatte die Baugenossenschaft HEGAU die insgesamt 36 Wohnungen übernommen – auch mit dem Plan vor Augen, das Gelände irgendwann konsequent zu modernisieren. Vielgliedrige Untersuchungen der Bausubstanz zeigten aber schnell und deutlich, dass eine solche Modernisierung aufgrund der maroden Bausubstanz unmöglich und ein Neubau unausweichlich war. Die ersten Pläne für die Praxedis-Gärten nahmen Gestalt an. Pläne, die ein hochmodernes, nachhaltiges Wohnen in bester Singener Lage möglich machen sollten. Doch bevor diese Form annehmen konnten, stand zunächst der Abriss der Wohnblöcke auf dem Plan. Eigentlich.

Normalerweise sind die Geschichten hinter einem Neubau geradlinig. Es gibt ein Grundstück. Das soll bebaut werden. Es wird geplant. Ein Team zusammengestellt. Und dann geht’s los. Irgendwann ist das Haus fertig. Und dann erscheint ein solcher Text. Wie gesagt: Ganz einfach! Auch die Geschichte der Praxedis-Gärten in Singen lässt sich im Kern auf diese Formel herunterbrechen. Aber sie ist auch mehr. Vielfältiger. Bunter. Verankert in anderen Geschichten. Auch das macht diesen Singener Neubau, der in Zukunft für hunderte Menschen ein neues Zuhause bilden wird, so spannend.

Streift man 2022 über das Gelände der Praxedis-Gärten, so zeigt sich schnell, dass der Gebäudename viel mehr als nur Mittel zum Zweck ist. Denn der ursprüngliche Platz wurde keinesfalls durch den Neubau komplett zubetoniert. Im Gegenteil: Um eine möglichst vielschichtige und passende Bebauung des stadtnahen Grundstücks zu gewährleisten, lobte die Baugenossenschaft einen Architektenwettbewerb aus. So werden auch die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen Zugang zu einer grünen Gartenanlage im Innenhof haben, die rein flächenmäßig den Grundriss des Gebäudes übertrifft. Wer Lust hat, kann sich ein Hochbeet oder einen Garten mieten und sich als Kleingärtner austoben, die elf Erdgeschoss-Wohnungen sind ohnehin mit eigenen Gärten ausgestattet. So wird der Innenhof, der als Reminiszenz an typisch badische Bauerngärten gestaltet ist, zur waschechten Oase, zum Rückzugsort für alle Bewohner und Bewohnerinnen. Und auch darüber hinaus markieren die Praxedis-

Gärten keinesfalls einen schnöden Klotz, sondern bestechen in Sachen Architektur durch eine gehörige Portion Leichtigkeit im Wohnkonzept. Die Fassaden kombinieren mit geometrischer Eleganz schwarze, weiße und hellgraue Formen zu einem konsequenten Gesamtwerk, das in letzter Konsequenz aber vor allem durch seine Klarheit besticht. Und selbst die Treppenhäuser zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Dynamik und Bewegung innerhalb der Formgebung aus, sie etablieren sich als helle Lichtschächte, welche die Bewohner und Bewohnerinnen willkommen heißen. Wenn man so will tragen die Praxedis-Gärten den Geist des Kunst-Festivals ARTE

ROMEAIS bis heute in sich. Denn eine solche gestalterische Qualität der Wohnanlage, eine derartige kreative Offenheit der Architektur ermöglicht ein anderes Wohn- und damit auch Lebensgefühl. Modern. Aber doch auch nahe am Menschen.

Insgesamt 73 Mietwohnungen sind im 100 Meter langen Neubau entstanden. Dabei ist es egal wie viele Zimmer die Wohnungen haben – sie sind allesamt „durchgesteckt“. Das bedeutet, dass jede Wohnung sowohl mit Fenstern in den ruhigen Garten im Innenhof in Richtung Nordosten, aber auch mit Fenstern zur besonnten Straßenseite in Richtung Südwesten aufwarten kann und ihren Bewohnern somit eine gesunde Brise Licht und Offenheit bietet. In Kombination mit den großen, einladenden Fenstern, Frischluft garantierenden Balkonen und Terrassen und dem einladenden Echtholzparkett wirkt sich die Architekturqualität des Neubaus direkt auf die Wohnqualität aus.

Denn als Mieter oder Mieterin hat man in den Praxedis-Gärten eben nicht das Gefühl in ein unpersönliches Wohnungskonglomerat gepresst zu werden. Gerade in Singen, wo besondere Architektur nach wie vor Mangelware ist, erscheinen die Praxedis-Gärten als Hingucker, der zur echten Heimat werden kann.