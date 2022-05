Seine „Women in Cars“ haben James Francis Gill berühmt gemacht. Seit das Museum of Modern Art (MoMA) in New York im Jahr 1962 ein Bild von ihm gekauft hat, zählt der mittlerweile 87 Jahre alte Künstler neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein zu den Pionieren der US-amerikanischen Pop-Art.

Heute ist er eine der letzten noch lebenden Pop-Art-Ikonen und immer noch produktiv und gut unterwegs. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens seiner Serie „Women in Cars“ geht der Künstler auf Ausstellungs-Tour und macht auch im Museum Art & Cars (MAC) in Singen Station.

Geheimnisvolle Frauen

Das MAC ist der ideale Ort dafür: „Nirgends passen die Bilder so gut wie hier“, sagt Manuel Moosherr von der Galerie Premium Modern Art, die schon 2017 eine Ausstellung von Gill im MAC präsentierte. Wer die „Women in Cars“ (Frauen in Autos) sind, weiß man nicht. In vielfältigen Posen schauen sie selbstbewusst oder fragend direkt auf die Betrachter, versteckt hinter großen Sonnenbrillen oder mit abgewandtem Blick strahlen sie Unnahbarkeit, ja etwas Geheimnisvolles aus.

Auch Titel wie „Asien Beauty“, „Feels good“ oder „Sommer Color“ geben keinen Aufschluss über die Intentionen der namenlosen Schönheiten. Elegant und mondän scheinen sie mit den von Erdmann und Rossi luxuriös aufgebauten Karossen aus den 1930er Jahren zu korrespondieren. Im abgedunkelten Ausstellungsraum von Scheinwerferspots beleuchtet, gehen die Bilder mit Frauenportraits in Autos mit den im Dämmerlicht glänzenden Nobelkarossen eine Verbindung ein, die den Betrachter Raum für eigene Interpretationen gibt.

Singen Max Raabe bringt Grüße aus einer wilden Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Die Pop-Art der 1960er Jahre genießt auch heute noch einen hohen Stellenwert. Dafür sprechen die zahlreichen Gäste, die zur Vernissage der Ausstellung auch weite Anfahrtswege nicht scheuten. In Anwesenheit des Künstlers James Francis Gill wurde auch ein Film über ihn und seine Arbeitsweise gezeigt. Im Level 2 des MAC II Museum sind 44 Bilder aus Editionen zu sehen, darunter Unikate aus den Jahren 2020 bis 2022.