In den sozialen Medien wurde darüber diskutiert, die Rede war von mehreren Polizeifahrzeugen, Krankenwagen und Notarzt, die im Einsatz gewesen sein sollen. Auch von einer Schlägerei unter Jugendlichen war in der Diskussion die Rede. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigte auf Anfrage lediglich, dass es an dieser Stelle einen Einsatz gegeben habe. Weitere Informationen zu dem, was vorgefallen sein soll, gebe es hingegen noch nicht.